Los barberos de Loja le dan 'un corte de pelo' a la pobreza

Cortarse el pelo siempre viene bien ahora que llega el verano. Pero si estrenar 'look' también sirve para ayudar a otros, la decisión además de acertada puede ser reconfortante. Así lo entendieron las más de 160 personas que se acercaron a la segunda edición de los 'Barberos Solidarios' , un evento que organizan en Loja diversos peluqueros en colaboración con otros compañeros de profesión del Poniente Granadino y la provincia.

La plaza mirador del Genil de Loja se llenó de tijeras, secadores, maquinillas y productos para el cabello para hacer los peinados más veraniegos sin pagar un sólo euro. La forma de pago elegida por estos peluqueros ha sido este año alimentos y productos no perecederos y, como indicaba uno de los promoteres, Brichi Gallego, "todo lo que hace falta en cualquier casa". "Hemos empezado bien, teniendo en cuenta que es fin de semana y que, con este calor, mucha gente va a la playa", contaba Gallego, contento de ver a tantos compañeros juntos -una quincena- "deseando recaudar mucho para las hermanas del Buen Samaritano".

Barberos como Brichi Gallego o Rafa Roldán han elegido a esta congregación religiosa este año, como ya lo hicieron con Cruz Roja en enero de 2016. "Nuestra intención es ayudar a organizaciones que lo necesitan y a las hermanas les hace muchísima falta. Son personas muy altruistas y esperamos que se recoja lo máximo posible para ellas", comentaban estos peluqueros, que no daban abasto para dar tijeretazos.

Desde primera hora ya se veían caras conocidas, como los concejales de Juventud y Deportes, José Manuel Sánchez y José Antonio Gallego, o el propio alcalde lojeño, Joaquín Camacho, que también se sumó a esta inicitiva solidaria. "Hay que estar, apoyar y participar. Yo he traído lentejas", decía el concejal de Juventud y Fiestas, mientras le cortaba el pelo Carlos González.

Niños con sus padres o abuelos, adultos y también señoras hacían cola en la plaza para participar con la idea, que acumulaba productos de todo tipo en una carpa habilitada por el área de Turismo del Ayuntamiento. Este año se sumaban a la iniciativa jóvenes peluqueros lojeños como Daniel Ruiz, que tiene su propio negocio en Villanueva del Trabuco, desde donde, dice, "ha abierto la lata". Nadie en su familia tiene vinculación con la peluquería y, aunque lleva ya tres años con el peine y las tijeras, "cada día se aprende algo nuevo", indicaba Daniel, mientras terminaba un cómodo pelado "con los pelos de punta" a Ángel, de once años.

También mujeres

En el otro extremo estaba Encarnación Cobos, la primera mujer que se animaba a colaborar con la actividad de estos barberos. "He traído alimentos y artículos de aseo y limpieza. Siempre participo en estas cosas", reiteraba Encarna mientras que, Vicente, de Peluquería Mozart, le preparaba la melena. "Me ofrecí al ver el anuncio porque no quiero publicitarme, sólo vengo para colaborar. Es un gesto solidario y una muy buena idea", valoraba este peluquero de señora.

Veteranía y también mucha juventud se pudo ver en esta edición de los Barberos Solidarios, con peluqueros como Manu García, vecino de Huétor Tájar y profesional en Híjar, o Iván Marañón, también peluquero hueteño y de los más jóvenes participantes. "Meterle la tijera a la pobreza y la desigualdad no está nada mal", coincidían muchos. Lo hicieron posible en esta ocasión Víctor Peluqueros, la Barbería de Manu, Emilio Moreno, Horacio Toledo, Peluquería Alejandro, Alfredo Peluquería Barbería, Barbería DRM, Peluquería y Estética Brichi Gallego, Moisés Palacios, JM Peluqueros, Barbería Morcillón, Imagen, Peluquería Carlos González y Barbería El Puente, entre otros.