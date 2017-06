Las plataformas ferroviarias sitúan en 2020 la llegada del AVE tras la última licitación

Las plataformas ferroviarias de la provincia se han concentrado hoy en Loja para "reclamar dimisiones en el Ministerio de Fomento y ADIF". Lo hacen tanto por el aislamiento ferroviario, que viene padeciendo la provincia desde hace 26 meses, como por los dos tramos rechazados por estos colectivos, la adaptación de la vía del siglo XIX en Loja y la entrada a Granada. Así lo explicaron los representantes de las diferentes asociaciones reunidas ante los escombros ya casi inexistentes de la antigua Estación de Loja.

‘Marea Amarilla’, ‘AVE sí pero no así’, ‘Granada en marcha’ y ‘Andalucía por el Tren’ se reunieron para quejarse públicamente "del trato que los grupos políticos" le están dando a Granada y Loja en relación a este proyecto de comunicaciones. "Nos están dejando tirados. Todos los plazos que están dando los políticos los están incumpliendo y los volverán a incumplir", pronosticó José Fernández, de la Marea Amarilla.

Los previsiones de estas plataformas van más allá y sitúan en 2020 la llegada del AVE a Granada "si es que se llega a producir", comentó Francisco Rodríguez, de la Marea Amarilla, que ve "imposible" que se cumplan los plazos de Fomento para este mes de noviembre tras la última licitación de ADIF. "Se acaba de licitar la prueba de puentes desde Antequera a Granada; aún no se ha adjudicado y la empresa tiene 15 meses para ejecutar, con lo cual los tiempos no se ajustan a lo anunciado”, comentó el portavoz, que dilata aún más el aislamiento al que se podría ver sometida la provincia.

'Cuello de botella' en Loja

Para los concentrados, el progreso cultural, económico y social de Granada pasa por las infraestructuras ferroviarias. "Y las que tenemos son de chiste", dijo Francisco Rey, de Granada en Marcha. Rey se detuvo en la situación de Loja, "donde se están haciendo las mayores barbaridades medioambientales", comentó el representante de esta plataforma, convencida como las demás de que "con este modelo se están cargando los recursos naturales y patrimoniales", indicaron mirando a la recientemente demolida estación de Loja.

Gonzalo Vázquez, presidente de 'AVE sí pero no así', recordó los puntos que coinciden en demandar el colectivo lojeño, Marea Amarilla y Granada en Marcha. "Pedimos la reconexión por Moreda ya, la ejecución de la Variante Sur de Loja y el soterramiento en Granada ", manifestó. El vicepresidente del colectivo lojeño, Antonio Campos, aprovechó para subrayar "los muchos problemas urbanísticos y ambientales del tramo de Loja". Campos mencionó pasos naturales -anteriores incluso a la existencia del tren- como el de la Esperanza o la Loma de las Alegrías, que ahora se van a quedar desconectados según las previsiones de Fomento. Además pidió explicaciones por "los millones de euros presupuestados y no gastados en el tramo del Puente Barrancón", en Venta del Rayo, donde se unen las vías nuevas con las antiguas. "Eso por no hablar del cuello de botella del paso de San Francisco”, que, según Campos, "no cumple las normas urbanísticas del Ayuntamiento de Loja". "Confluyen tres calles con al menos 10 metros de anchura y el paso tiene 8,40", matizó el representante de ‘AVE sí pero no así’. Por último, Juan Pérez, de Andalucía por el Tren, insistió en la "necesidad de resolver el aislamiento y contemplar el corredor mediterráneo estudiando otra variante en Loja, por la falda del Hacho y fuera de casco urbano".