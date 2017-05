Un conflicto en Facebook entre Pinilla y un concejal del PP amenaza con acabar en los juzgados

Facebook ha vuelto a demostrar que es una herramienta de doble filo. Y alguno puede ser peligroso. El último ejemplo ha ocurrido en las últimas horas, cuando, a raíz de una publicación del cantaor hueteño Juan Pinilla -que criticaba el uso de símbolos franquistas aún hoy día y señalaba a "sus nietos en las filas del PP y Ciudadanos"-, se montó el rifirrafe con un concejal del PP de Huétor Tájar, Javier Funes, que le aconsejó en su perfil social. "Hazme caso, da la guerra por perdida", publicó. "El día que acepten que perdieron la guerra, ese día se podrá vivir, se podrá convivir con mayor respeto", comentó Funes. La cuestión es que después siguieron los posteos respectivos; de Pinilla, que compartió lo que él denomina "perlas del concejal", como un memé de Franco y su posible "resurrección" que Funes compartió con un "¡Ojalá!", algo que Pinilla considera "clara apología del franquismo". "Eso es de hace dos años; fue un error del que me arrepiento, pero no tienen porqué venir a seguir atacándome con eso", explicó a IDEAL Funes, que niega ser "franquista, falangista, fascista ni un asesino, como me llaman Pinilla y sus amigos", a los que acusa de estar amenazándole y a los que estudia denunciar ante el juzgado por injurias.

Por su parte Pinilla quiere ahora que el PP, y su presidente provincial, Sebastián Pérez, aclaren "si en sus filas tienen cabida personas como este señor". El cantaor de Huétor Tájar dice sentirse apoyado respecto a este tema e insiste en "la responsabilidad que tiene Funes como un representante público al hacer ese tipo de comentarios".

Con el apoyo explícito de José Chamizo, Cayo Lara, Alberto Garzón o Luis García Montero, y junto a la asociación Memoria Histórica y LGTB, Pinilla explica que están preparando un documento para llevar ante el Partido Popular. "¡Claro que me lo tomo como algo personal! Mi bisabuelo fue el último alcalde que se cargaron los falangistas. ¡Como voy a tolerar que haya personas que hagan apología del franquismo! No hay nada más que ver su perfil", argumenta Pinilla. Según el artista del cante, están planteándose desde la asociación de Memoria Histórica presentar una denuncia ante la Fiscalía, "aunque yo eso ni me lo planteo", dice Pinilla. El cantaor le quita importancia a la posible denuncia de Funes hacia su persona. "¿Por qué? ¿Porque lo he llamado fascista? Ahí están las pruebas", indica, mientras asegura no arrepentirse de nada "en relación a este señor". "Dice que es un broma hablar de algo tan serio como el franquismo y la guerra civil, y no lo es", defiende Pinilla.

Funes: "No soy franquista"

Para Funes también la cuestión tiene su fin en los tribunales. "Esto tiene un camino y es el juzgado. Ni conocí a Franco ni soy de ningún bando porque yo no estuve en la guerra. Soy del PP, soy de Derechas y me limito a mi papel de concejal en la oposición. Lo único que quería decir es que la guerra ya pasó, hubo víctimas en todas las familias; pido disculpas si hay alguien que ha entendido que yo soy del bando ganador, porque no me identifico con el franquismo", insiste Funes.