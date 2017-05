Loja renueva el servicio municipal de teleasistencia, ahora con dispositivos para discapacitados

Un año más, el Ayuntamiento de Loja ha renovado el servicio municipal de Teleasistencia, que ofrece en colaboración con la empresa Tunstall Televida y que cofinancian los usuarios que, por su edad o grado de dependencia, no son cubiertos gratuitamente por la Junta de Andalucía. Como explicó la concejala de Bienestar Social, Matilde Ortiz, en la actualidad se atienden con este servicio municipal a 170 vecinos, "personas que no quieren sentirse solas, que quieren estar más seguras y que no pueden beneficiarse aún del servicio público de la Junta de Andalucía". Este año, como explicó el alcalde, Joaquín Camacho, la novedad es que se suman dispositivos específicos para vecinos con problemas de comunicación, como las personas sordas.

Camacho destacó "la atención especializada que este servicio supone para muchos mayores", un servicio al que el Ayuntamiento de Loja destinó el pasado año 16.575 euros y que "se puede mejorar con la colaboración de otras administraciones", indicó el primer edil. Según el alcalde y la edil de Bienestar Social, si la Junta diera cabida en su servicio a los usuarios con grado 1 de Dependencia, "el Ayuntamiento de Loja podría eliminar la lista de espera de este servicio". Matilde Ortiz aseguró que actualmente hay 38 lojeños con Grado 1 de Dependencia reconocido que tendrían derecho a este servicio gratuitamente, a cargo en este caso de la Junta de Andalucía.

La Teleasistencia, el famoso 'Botón Rojo', lleva aparejados encuentros, reuniones, charlas y formación para saber aprovechar al máximo las funcionalidades de los dispositivos que, además del formato convencional, también incluyen los de seguridad -de fuego, gas y caída- y el TAM de teleasistencia móvil. Según la concejala, el pasado año se realizaron 5.000 llamadas de las 1.454 fueron de seguimiento; además hubo charlas, asesoramiento, información sobre emergencias "o conversaciones simplemente para hablar". "Además se ofrecen talleres de envejecimiento activo, de prevención de caídas o gimnasia de la memoria", comentaron desde la empresa concesionaria del servicio.