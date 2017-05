Loja vuelve a reclamar una matrícula para la carretera de Fuente Camacho

La carretera que une la autovía A-92 con Fuente Camacho sigue estando en el 'limbo' de la red de carreteras. Oficialmente no es de "nadie". No tiene lo que podría considerarse su ‘DNI’ o 'partida de nacimiento', es decir, no tiene matrícula -la denominación de letra y número que tienen las carreteras– y, por eso, ninguna administración se hace responsable de ella a todos los niveles.

Como el problema no acaba de solucionarse, una vez más el Ayuntamiento de Loja ha reclamado en los últimos días la colaboración de Diputación Provincial y Junta de Andalucía para que "se clarifique quién tiene que limpiar las cunetas, señalizarla, pintarla y en definitiva, encargarse de su mantenimiento", pidió el alcalde, Joaquín Camacho, que recordó que en algunas ocasiones ha sido la administración provincial la que se ha hecho cargo de atender a este vial.

La carretera tiene un ancho similar al de muchas comarcales, está asfaltada y es la vía de comunicación de los más de 500 vecinos que viven en este núcleo rural de Loja. Sin embargo la falta de esa 'matrícula' hace que no 'exista' como tal, no tiene titularidad y, por tanto, no es competencia de ninguna administración. Según el gobierno local, en la provincia de Málaga es autonómica y cuando entra en Loja ya no es de nadie. "Al final es el Ayuntamiento de Loja el que tiene que hacerse cargo de la carretera con recursos propios, pero supera nuestras competencias y nuestras posibilidades, ya centradas en los más de 400 kilómetros de caminos rurales que tenemos que atender como municipio", explicó el concejal de Urbanismo, Joaquín Ordóñez.

Ya en 2014 el pleno de la corporación aprobó por unanimidad solicitar a la Diputación que incluyera en la red de comunicaciones granadina a la carretera local que une el núcleo de Fuente Camacho con la autovía, con el objetivo de mejorar el actual trazado y garantizar su mantenimiento. De hecho, la carretera, de algo más de 7 kilómetros, no tiene señalización vial alguna, ni vertical ni horizontal. "Por eso solicitamos a Diputación y a la Junta que, de una vez por todas, solucionen el único acceso de Camacho con la autovía y con otros municipios", indicó Ordóñez. Según Ordóñez, las otras vías a este anejo son realengas, como la de Camacho a Villanueva del Trabuco, "en la que también el Ayuntamiento está invirtiendo sin ser nuestra competencia", dijo el edil en una visita a este camino rural junto al alcalde, la diputada Rosa Torres, el concejal de Medio Rural, José Antonio Arco, y el alcalde pedáneo, José Antonio Lechado.

"Estamos luchando para que una administración asuma esta carretera, que solucionaría muchas problemas del pueblo", argumentó Lechado como representante de los vecinos. "Llevamos luchando por esto desde hace muchísimo tiempo; creemos que no es una cuestión política, es algo de sentido común", concluyó Camacho.