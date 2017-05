«Lo importante es que cada atleta aprenda jugando y divirtiéndose»

José Luis del Moral conoce bien lo que es el atletismo. Lleva desde los 7 años ‘enganchado’ a este deporte, en el que ha logrado ser campeón provincial y de Andalucía, varias veces subcampeón autonómico y medalla de bronce en competiciones internacionales como el Meeting Internacional de Viterbo (Italia), entre otros muchos títulos. Miembro del Club de Atletismo ‘Granada Joven’, José Luis es Juez Nacional RFEA y Monitor Nacional de Atletismo. Y por eso ha dado el paso de hacerse cargo de la Escuela Municipal de este deporte. Pronto cumplirá su primera temporada en funcionamiento.

–Pese a que hay mucha afición en Loja al atletismo, y más en concreto a la carrera, parece que ha costado poner en marcha la escuela, ¿no?

–La verdad es que sí. El atletismo que hay en Loja en su mayoría es de carreras de fondo y de montaña y todas las demás disciplinas que engloba el atletismo se desconocen. Por eso, antes del inicio de la escuela de atletismo en el mes de noviembre, se hizo promoción en todos los colegios de Loja con tres modalidades; se les habló de la carrera de relevos, el lanzamiento de jabalina y el lanzamiento de peso. La verdad es que los niños se interesaron mucho; vieron que el atletismo no es sólo correr.

LA ESCUELA

Niños en la escuela

–En su caso, ¿quién influyó de manera directa en que practicara atletismo?

–Las primeras personas fueron mis padres que, desde los 7 años, cuando comencé con las primeras carreras y competiciones en Loja, me animaron a seguir hasta la actualidad. Unos años después fue Loli Hidalgo –maestra de educación física, atleta durante años y actual directora del colegio Rafael Pérez del Álamo– la que me animó a que participara en el Circuito Provincial de Atletismo en Pista de la Diputación de Granada. Fue allí donde vi que todo lo que englobaba al atletismo me gusta bastante por la gran variedad de pruebas que hay. Destacar en velocidad y lanzamientos fue lo que me introdujo de lleno en este mundo.

–Las escuelas son la mejor manera para ‘formar’ futuros atletas. ¿Cree que la edad para comenzar es fundamental en este deporte?

–Iniciarse en edades tempranas es fundamental para comenzar cualquier deporte y más en el atletismo, ya que desde pequeños se les enseñan aspectos técnicos que posteriormente, en la adolescencia, van a ir aplicando pero ya con un poco más de intensidad. Y lo más importante es que de pequeños se aprende jugando, de manera que los niños se divierten y a la vez adquieren esos valores fundamentales.

–¿Qué tiene previsto para crear esa cantera?

–Siendo niños aún, lo importante son los aspectos técnicos y generalidades de cada modalidad para que, poco a poco, los vayan adquiriendo. Una vez que ya los tengan se trata de que cada uno se vaya especializando en aquellas pruebas que más le gusten y que se les den mejor y, a partir de ahí, ir mejorando más específicamente.

–¿Cuáles son sus objetivos como responsable de la escuela municipal de atletismo?

–Lo importante es que cada atleta aprenda jugando y divirtiéndose, sobre todo los más pequeños, y que, además, vaya a competiciones porque eso a ellos les motiva mucho. Aprenden de otros compañeros de diferentes localidades y, sobre todo, adquieren una base para ir mejorando y creciendo como atletas.

–Después de unos meses funcionando, ¿cómo ve el desarrollo de este joven grupo de entrenamiento?

–Lo cierto es que su desarrollo está siendo muy positivo. Cada vez son más los que se interesan por la escuela y los niños mejoran día a día. La mayoría son compañeros del colegio; ellos se relacionan rápidamente y se divierten mucho.

–¿Qué opina del atletismo en Loja, el Poniente y Granada?

–En Loja y en el Poniente en general el nivel del atletismo en carreras de fondo y montaña es alto pero de las demás modalidades no hay apenas movimiento, ya que no se está familiarizado con muchas de ellas. Eso precisamente es lo que se está intentando con la escuela: que se fomenten todas esas disciplinas que engloba el atletismo. En Granada es diferente puesto que hay más afición y, sobre todo, más clubes que fomentan bastante el atletismo en su conjunto.

–Teniendo en cuenta que la sociedad demanda hábitos saludables, ¿cree que habría que potenciar más la educación física en los colegios y el atletismo en particular?

–Por supuesto. En los colegios cada vez dedican menos tiempo a la educación física y es un pilar fundamental para el buen desarrollo tanto físico como intelectual de cada uno. Por esta razón se promocionó la escuela de atletismo en los centros educativos de aquí, para que fueran más los que se interesaran por este mundo.

–¿Qué consejo le daría a los jóvenes que quieran empezar a practicar el atletismo?

–Que se animen a practicarlo, sea cual sea la modalidad, porque se van a enganchar a este deporte. Se puede realizar en cualquier parte y es bastante beneficioso para nuestro organismo. Y, por supuesto, les invito a que se acerquen por el estadio y vean todas las pruebas que hacemos y cómo se realizan. Seguro que les van a encantar.