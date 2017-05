Adif reconoce que no comunicó el cambio del proyecto con el derribo de la Estación

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha admitido que no comunicó al Ayuntamiento de Loja el cambio que hubo entre el proyecto de marzo de 2014, en el que no se preveía la demolición de la antigua Estación de Loja, y el constructivo de 2015, cuando sí se incluyó el derribo del edificio del que no se percató el consistorio. Así lo ha asegurado el alcalde lojeño, Joaquín Camacho, que, junto al concejal de Urbanismo, Joaquín Ordóñez, se reunió ayer lunes con el presidente de ADIF, Juan Bravo, y la directora general de la empresa, Isabel Pardo, para pedir explicaciones sobre una demolición "inesperada" que ha provocado no pocos comentarios y repercusión entre la ciudadanía.

Según Camacho, los responsables de ADIF "han reconocido que se podía haber hecho de otra forma, que al menos se podía haber comunicado el día que se iba a demoler". "De ser así, ya me hubiese movido yo para llegar a un acuerdo previo sin demolición", ha garantizado el alcalde. Sobre la reconstrucción del edificio derribado pedido por el municipio, ADIF sin embargo da un paso atrás, puesto que, según Camacho, "dice no tener competencia para una obra de un edificio que ya no sería de uso ferroviario, sino cultural o de otro tipo", ha indicado el regidor, que no obstante ha adelantado que seguirá reclamando en los próximos días, en este caso ante el Ministerio de Fomento, que se vuelva a levantar una reconstrucción lo más fiel posible de este edificio del siglo XIX.

Cambios "en estudio"

Entre tanto, el pleno de la corporación que se celebra esta tarde lleva dos decretos de Alcaldía solicitando a los departamentos técnico y jurídico del consistorio que redacten los informes correspondientes para defender las peticiones del municipio "y demostrar en lo posible que las cosas no se hicieron de manera adecuada respecto al derribo". La corporación municipal también ha pedido al ingeniero municipal que revise pormenorizadamente los textos de los dos documentos de referencia para el Consistorio -el proyecto de 2014 y el de 2015- para "evitar nuevas sorpresas y comprobar que toda la obra se hace conforme estaba previsto por parte del Ayuntamiento", ha explicado Camacho.

El primer edil lojeño, que también ha reclamado el cumplimiento de los plazos de la obra, ha tratado también con los responsables de ADIF peticiones trasladadas por el Ayuntamiento en su día sobre determinadas mejoras en el proyecto, como la construcción de un paso peatonal elevado junto a la estación de San Francisco o pasos permanentes no previstos inicialmente -como el de la Loma de las Alegrías-, asuntos algunos de ellos que, según Camacho, ADIF "está estudiando".