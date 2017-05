Denuncian la afección de un yacimiento iberorromano en la obra lojeña del AVE

La asociación 'AVE sí pero no así' denunciará ante el Seprona e informará a la Delegación de Cultura, a la de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Loja sobre la "afección" que, a su juicio, están padeciendo los restos de un yacimiento iberorromano que hay junto al Tajo del Búho, en la zona de Puente Quebrada, donde actualmente la empresa que ejecuta la obra del AVE realiza movimientos de tierra y apuntalamientos nuevos para consolidar los taludes cercanos a este viaducto ferroviario.

Según explicó el presidente del colectivo, Gonzalo Vázquez, se trata de unos restos incluidos en la Carta Arqueológica Municipal y cuentan incluso con vasijas y otras piezas históricas importantes, "que denunciamos que se están viendo seriamente afectadas por esta obra", aseguró ante la zona de trabajo. "Queremos que haya constancia de este atropello patrimonial y que después no se diga que el tema no se evitó por desconocimiento", insistió el representante la asociación vecinal, que indicó que este yacimiento no está reflejado dentro del Estudio de Impacto Medioambiental del proyecto. “Dadas sus características, creemos que los hechos son de extrema gravedad", subrayó.

Según los datos proporcionados por el colectivo, "el yacimiento es de la Edad del Cobre o calcolítico e iberorromano. Es de aproximadamente el siglo III antes de Cristo, de hace más de 5.000 años, y han destrozado una parte donde han puesto una pasarela", explicaron.

La asociación indicó que no apoya la manifestación que se celebrará hoy contra el derribo de la estación, pero que estará porque, desde el primer momento, ha estado en contra del proyecto en su totalidad, "que está provocando las consecuencias que se vienen denunciando, como afecciones al río Genazar, problemas en el barrio de La Estación y junto al túnel de San Francisco o, lo último, la demolición de un edificio de 150 años". "No queremos este AVE y, por supuesto, allí estaremos con nuestra pancarta ante las ruinas de la estación, con cuya reconstrucción creemos nos quieren tomar el pelo", apostillaron.