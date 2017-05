Casi 200 personas piden explicaciones por el derribo de la Estación de Loja

Justo cuando se cumplía una semana de la demolición de la Estación de Loja, casi 200 personas han salido a la calle en Loja para manifestarse en contra del derribo de este edificio del siglo XIX y, sobre todo, para pedir explicaciones al Ministerio de Fomento sobre la actuación, que, aunque estaba prevista en proyecto, "no se notificó al Ayuntamiento de Loja ni estaba prevista por el municipio", recordó el alcalde, Joaquín Camacho (PP), que valoró la marcha hasta los escombros de la antigua estación como "una imagen de unidad ante una actuación injusta".

"Hemos querido que los lojeños opinen en la calle y se expresen sobre este maltrato a Loja, sobre la demolición de una de las estaciones más antiguas de la provincia", aseguró el primer edil, que estuvo acompañado por un numeroso grupo de autoridades, como el presidente de la Diputación Provincial, José Entrena, o la diputada nacional Concha de Santa Ana.

La manifestación puso el acento en la "injusticia" de una demolición "no informada" e "innecesaria", pero también evidenció las diferencias que la obra del AVE por Loja genera entre los propios partidos políticos y también entre el gobierno municipal y algunos vecinos, porque la asociación 'AVE sí pero no así', aunque no hizo la marcha, sí esperó al grupo de manifestantes en el solar donde se levantaba la antigua estación, para volver a insistir en que están en contra de la adaptación de la vía actual -que consideran una "chapuza"- y que defienden la licitación de la Variante Sur.

Reunión en ADIF

El presidente de la Diputación de Granada , José Entrena (PSOE), valoró la obra de "chapucera", calificó la demolición como "una irresponsabilidad" y pidió "respeto para Granada, que se merece un AVE de verdad que garantice el futuro de la comarca y la provincia". La diputada Concha de Santa Ana (PP) por su parte dijo querer "resolver una situación desgraciada" y adelantó que la próxima semana la directora general de ADIF, Isabel Pardo, recibirá al alcalde lojeño "para empezar a solucionar el problema". "Este es un AVE de verdad y no lo digo yo, lo dice Europa", defendió De Santa Ana tras las declaraciones de Entrena.

También habló del derribo y de su presencia en la manifestación el portavoz municipal y secretario general del PSOE, Juan Francisco Mancilla, que subrayó que los socialistas acudían a la manifestación "para apoyar a los vecinos, no para exculpar al alcalde de su irresponsabilidad". El representante del PSOE lojeño recalcó que su partido siempre ha estado en contra del proyecto actual y a favor de la Variante Sur.

La manifestación concluyó con la lectura del manifiesto 'Juntos por nuestro patrimonio', leído por el alcalde lojeño y que resaltó el valor sentimental del edificio derribado hace siete días. En el escrito se volvió a insistir en que se pedirán explicaciones a Fomento de por qué no se ha informado y por qué se ha hecho algo "innecesario". "Exigimos al Ministerio explicaciones por un hecho que nunca debió pasar y que reconstruya el edificio", recogía el manifiesto.