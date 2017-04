Sorpresa e indignación vecinal ante el derribo de la antigua estación de Loja

El derribo de la estación de Loja -de más de un siglo de antigüedad y contigua al edificio recientemente construido para acoger la parada de AVE- está provocando esta tarde numerosas reacciones y comentarios de los vecinos tanto fuera como dentro de las redes sociales. Con palabras de “sorpresa”, incredulidad, malestar, indignación y tristeza, muchos vecinos están compartiendo imágenes sobre esta actuación, que realiza desde esta mañana la empresa adjudicataria de la obra del AVE en la localidad pero que han empezado a conocer los ciudadanos a partir de las muchas fotografías compartidas en las redes sociales en la sobremesa.

También indignado, el alcalde de Loja, Joaquín Camacho, tachó la sorprende intervención del Ministerio de Fomento de “falta de respeto hacia Loja”. Y es que, según Camacho, “su gobierno no ha sido cómplice de esto, sencillamente porque si el Ayuntamiento hubiera sido informado de esto no se hubiera permitido”, aseguró el primer edil ante los propios escombros de un edificio que ahora es historia. Los vecinos por su parte se preguntan en las redes si "era necesario esto", "si es una actuación dentro de la legalidad" o "si se podría haber evitado el derribo" de un edificio del siglo XIX que, aunque no se usaba desde hace tiempo para acoger a viajeros, sí era muy querido por Loja, una ciudad ferroviaria.

Desde la Asociación ‘AVE sí pero no así’, su presidente Gonzalo Vázquez ha transmitido a IDEAL “la consternación del colectivo por la destrucción de un edificio emblemático de Loja”. “Es una barbaridad; nos ha pillado por sorpresa. Queremos saber si tiene alguna catalogación y por eso esperamos una respuesta por parte del alcalde”, ha indicado Vázquez.

Por la velocidad a la que trabajan las máquinas, el edificio ferroviario, situado junto a la conocida Fuente de Don Pedro, quedará presumiblemente reducido a escombros hoy mismo.