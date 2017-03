Pillado tras robar en 20 trasteros de tres edificios de Loja

La Guardia Civil ha procedido a la detención de una persona de 34 años de edad y vecino de Loja como supuesto autor de tres delitos continuados de robo en trasteros de edificios de la citada localidad.

Por las gestiones realizadas se considera que el detenido ha forzado mas de veinte trasteros en al menos tres edificios de la dicha localidad, habiéndose presentado once denuncias por estos hechos, si bien varios afectados no denunciaron por no haberles sustraído nada o por su escaso valor.

Las primeras denuncias por estos hechos se recibieron en la Guardia Civil el pasado mes de febrero, iniciándose una investigación tendente al esclarecimiento de los robos, así como a la identificación y localización del autor o autores de los mismos.

Como resultado de las gestiones practicadas se identifica a un vecino de dicha localidad como supuesto autor de los robos, realizándose un registro, debidamente autorizado, en el domicilio, cochera y trastero de este, encontrándose gran cantidad de efectos procedentes de los robos denunciados, los cuales son intervenidos y una vez reconocidos por sus propietarios entregados a estos.