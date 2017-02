Manolo Pelayo: «Si no te metes en el personaje, no disfrutas de verdad el carnaval»

Manolo Pelayo es uno de los lojeños que más ha hecho por la cultura del municipio. Así lo creen muchos vecinos. Y, si hablamos de Carnaval, él es un habitual de la calle carnavalesca, del disfraz pensado y vivido, de meterse en la piel del personaje, «de creerse el disfraz». Lo suyo no es cantar en agrupaciones, aunque a ellas también ha dedicado y dedica mucho tiempo entre bambalinas, encargándose de montajes, escenarios y vestimentas. Lo de Pelayo es mero amor al carnaval participativo, al de salir a divertirse con otros. Su pasión por el Carnaval ‘de calle’, el que vive desde que era niño cuando la máscara se ponía en clandestinidad, le ha valido ser el pregonero de la fiesta de 2017, algo que vive con orgullo y no menos nerviosismo.

Su pregón: este viernes 10 de febrero, a las 9 de la noche, en el Teatro Imperial de Loja.

–¿Cuál es su primer recuerdo del Carnaval?

–Mi primer recuerdo es de cuando se vestía mi familia, mis padres y mis tíos. En aquellos tiempos no me disfrazaban porque, entre otras cosas, estaba prohibido. Ya de adolescente hacíamos fiestas privadas en las casas. Y en mi juventud fue cuando comencé a vivirlo plenamente, solo o en grupos. Soy carnavalero por mis dos apellidos: por Pelayo y por Barranco.

–Lo que nunca ha hecho es cantar en agrupaciones, ¿por qué?

–Porque soy muy malo cantando [se ríe]. No tengo oído ni voz. Con mi hijo he intentado ensayar y el que me pillaba al lado se asustaba y todo [risas]. Pero me hubiera encantado. Aunque tampoco creo que sirviera porque me gusta ir a mi aire y no sé si tendría regularidad para ensayar y actuar cuando toca.

–Desde luego, cantar es lo único que no ha hecho, porque de lo demás...

–Sí, en lo demás he hecho de todo. Decoración, carteles, ropas o accesorios para las agrupaciones, etc. Tengo sobrinos, hijos, amigos... metidos de lleno en el Carnaval.

–Y cómo es el momento de crear el disfraz, la máscara.

–Casi todo me lo hago yo y mucho es reciclado. Nunca me he comprado un disfraz; prefiero ir a mi baúl y tirar de cualquier cosa. Me he disfrazado prácticamente todos los años. Muchas veces en grupo y otras por mi cuenta. Si tengo ganas, yo me lo monto solo. Además ¡tengo cantidad de ropa! La gente me trae cosas que ya no usa: trajes antiguos, vestidos de novia... De hecho en Carnaval mi casa es el armario de todos. Mis hijos, amigos, vecinos... Vienen y me dicen «Manolo, ¿tienes algo?». Utilizo todo para mis disfraces, aunque algunos tienen mucho curro.

–¿De qué personajes guarda mejores recuerdos?

–La gente me habla mucho del Corazón de Jesús. Pero no ha sido de mis mejores disfraces ni de los que más me ha marcado. En realidad no recuerdo en sí el personaje por el disfraz sino por lo bien que me lo pasé. De los que mejor sabor me dejaron fue el de la familia de la niña de primera comunión. Yo era la ‘tita’ que vino de Sabadell para pagar la comunión. Esa es la historia que nos montamos [se ríe a carcajadas]. También me acuerdo con mucho cariño de cuando nos disfrazamos mis amigos y yo de Veracruz de Mayo. Con lo que sacamos con la cruz tuvimos para todo el Carnaval [risas].

Lo que siempre hago, desde luego, es buscar personas que vayan a mi físico y que el disfraz sea cómodo y me pueda mover a gusto.

–Y ¿cómo entiende Manolo Pelayo el Carnaval?

–El Carnaval es salir a la calle y sorprenderse; esa improvisación, ese teatro que se echa, ese no saber con qué o con quién te vas a encontrar. También te digo que cuando me lo paso mejor y disfruto realmente el Carnaval es cuando estoy vistiéndome. Desde que estamos preparándonos ya lo estoy viviendo, ya hay magia. Si no te metes en el personaje no disfrutas. Un año me vestí y cuando llegué a los Ángeles me di la vuelta y me volví a casa. Puedes estar haciendo el ridículo pero, si te crees de lo que vas vestido, disfrutas el Carnaval. Si no, simplemente vas disfrazado.

–Ha tocado con sus personajes temas controvertidos, ¿hay alguno que la

gente no haya entendido?

–Todos los personajes, aún requiriendo valor, los he hecho con respeto, sin querer ridiculizar. Alguna vez alguien me ha echado en cara «el disfraz que me había buscado» pero nunca he tenido problemas. Ni cuando nos vestimos de la familia real española. Últimamente me he vestido de personajes muy conocidos; disfrazarme de ellos ha sido mi forma de hacerles un pequeño homenaje.

–¿En qué estado cree que está el Carnaval?

–Tuvo un buen momento cuando surgió el concurso y con la escuela y los talleres de Carnaval, de donde salió la cantera de los que hoy se visten y concursan. Pero en la calle se han ido notando cada vez menos máscaras. Quizá llevamos uno o dos años con un poco más de gente disfrazada pero lo que hay que tener claro es que el día de Carnaval fuerte no se puede salir a la calle de espectador, esperando que las máscaras nos monten el espectáculo. En el Carnaval hay que participar, aunque sea poniéndose una peluca o un antifaz. No se puede mirar y criticar. El Carnaval es una fiesta popular y todos tenemos que divertirnos con nuestras paranoias e historias. Me gustaría que hubiera más participación; por ahí irá mi pregón.

–De lo que nos puede contar ¿cómo será el pregón de Carnaval 2017?

–Estoy muy nervioso y cada día que se acerca más, sobre todo por el discurso. Lo quiero hacer muy dinámico y visual, e insistir en el Carnaval de calle. Es una fiesta muy bonito y además une mucho a la gente; familias, compañeros, amigos, vecinos se disfrazan juntos. Por eso quiero poner mi granito de arena para que cada vez haya más participación tanto en la calle como entre las agrupaciones, que cada vez hay menos de Loja. Si no viene gente nueva, el Carnaval no se puede mantener.

Voy a salir solo casi todo el rato, aunque hay mucha gente que está colaborando. Además hay dos sorpresillas. Sólo espero estar a la altura de los otros pregoneros, porque le temo mucho al público y a mis nervios; soy muy mal orador. Van a colaborar agrupaciones, muchos amigos... Más que un pregón, voy a hacer un espectáculo.

