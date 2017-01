Rajoy se deleita con los manjares lojeños

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aprovechó su paso por Granada -para presidir la convención regional del PP- para almorzar en Riofrío, uno de los lugares más frecuentados por famosos y caras conocidas cuando atraviesan Loja. Como antes hicieron nombres tan conocidos como Iker Casillas y Sara Carbonero o la presidenta de la Junta, Susana Díaz, Rajoy decidió hacer una pequeña parada en el Mesón Riofrío, donde su gabinete reservó varias salas el día anterior bajo las más estrictas condiciones de privacidad. Según el propietario de Mesón Riofrío, Sergio Vallejo, no es la primera vez que un presidente almuerza en su establecimiento. “Rodríguez Zapatero también vino una vez justo antes de ser jefe del ejecutivo y Rajoy ya estuvo a punto de estar en otra ocasión, pero al final por otras cuestiones se anuló la reserva”, comenta Vallejo, que no quiere desvelar exactamente qué comió el máximo responsable del gobierno de la nación. “Han comido cosas típicas de aquí; sólo puedo decir eso. Les ofrecimos esturión y caviar, pero no querían”, cuenta Vallejo.

La llegada de Rajoy a Riofrío ha estado rodeada de la inevitable expectación entre los vecinos, que, sin ser conscientes al principio del todo, veían como desde las diez de la mañana el anejo lojeño estaba ocupado por numerosos agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado. Aunque trabajaban de paisano, su presencia se dejaba notar en este turístico núcleo rural, incluso vigilado por aire desde un helicóptero, según informaron a IDEAL varios vecinos.

Ya en el local, Rajoy comenzó por entrar en cocina con objeto de saludar al personal, para, acto seguido, iniciar un almuerzo de manjares lojeños y granadinos en una sala compartida con los ministros Juan Ignacio Zoido y Fátima Báñez -que precisamente probó el día anterior los roscos de Loja en el stand lojeño de FITUR- y representantes del PP como Javier Arenas, Juanma Moreno o Sebastián Pérez, con el que al parecer hubo no pocas bromas porque “al ser su santo, le tocaba pagar”, relató Vallejo. “Cuando han acabado de comer se han hecho fotos con algún cliente y poco más”, explica el dueño de Mesón Riofrío, que ha dedicado otras dos salas privadas más para los acompañantes de Rajoy, una para el equipo de gabinete y demás personal de confianza y otra para los agentes de seguridad.

Además de fotografiarse con algún cliente del mesón, mucho menos concurrido un viernes que los días de fin de semana, Rajoy y sus acompañantes posaron con prácticamente todo el personal del establecimiento antes de continuar con su camino. Por los comentarios en la calle y en las redes sociales, para muchos vecinos de Loja y Riofrío la elección gastronómica del presidente es un motivo más para sentirse orgulloso de su tierra.