La Peña Flamenca Alcazaba nombra socio de honor a Juan Pinilla

El joven pero ya más que conocido cantaor hueteño Juan Pinilla sigue recibiendo reconocimientos por su intensa trayectoria profesional. Pero éste de Loja es, sin duda, uno de los más especiales para él, pues le hace socio de honor la Peña Flamenca Alcazaba, donde, como él mismo reconoce, sintió "por primera vez siendo niño el crujido en el alma del cante".

La peña lojeña destaca así a este ilustre vecino de Huétor Tájar e, indiscutiblemente, muy ligado a Loja. Y para ello le rinde todo un homenaje en una velada que promete el mejor flamenco.

La primera vez que entró en esta peña, de las más antiguas de la región, era sólo un niño. "Tenía 9 años cuando fuimos de boda a Loja. Decidí por algún azar del destino acompañar a mi padre a la Volaera, y allí sentí por primera vez el crujido en el alma del cante. Los concursantes se rompían en los quejíos más duros, el público asentía con la cabeza, algunos comentaban los estilos, el silencio sepulcral, el respeto al cante, el guitarrista adornando los estilos, el jurado puntuando y todo un rito que me fascinó y que hoy, tantos años después, me ha traído hacia el hombre apasionado y soñador que soy. Le debo tanto a aquellos socios legendarios de la peña de Loja que ser premiado por ellos no encuentra en mí palabras de agradecimiento", reconocía Pinilla a través de las redes sociales nada más conocerse la noticia.

Tan agradecido está el recientemente nombrado hijo predilecto de la provincia, que lo dirá el próximo sábado cantando, "que es el mejor lenguaje para expresar los sentimientos", anunciaba Pinilla.

Desde entonces, cuando ni imaginaba lo que iba a conseguir en el mundo del flamenco, han sido numerosas las ocasiones en las que Pinilla

ha actuado en la ciudad. La mayoría de ellas en la Peña Flamenca –la más reciente en 2014-, pero también ha acudido para colaborar con Cruz Roja o para apoyar al Loja Club Deportivo, del que es un fiel seguidor.

Para él será el segundo reconocimiento de este tipo, ya que también fue nombrado socio de honor de la Peña 'La Parra Flamenca' de Huétor Vega. Y es que, según el presidente de la peña lojeña, Antonio Cáceres, Juan Pinilla ha llegado a lo más alto del flamenco “con su arte, ganas y espíritu”.

El homenaje, a las 21.30 de este sábado, ha sido posible gracias a la intermediación de Andrés

Ortiz, socio de la peña. "Queríamos que su visita no quedara sólo en una velada de cante, sino que fuese un acto de homenaje y reconocimiento a un cantaor que allá por donde va lleva su arte y sabiduría”, comentaba en la presentación del evento Ortiz.

Por su parte el alcalde, Joaquín Camacho, destacó la “humildad” del artista “que se subirá al pequeño escenario de la peña, pero enorme por la calidad de las actuaciones”.

No obstante, Juan Pinilla es uno de los cantaores más destacados del momento y está recorriendo todo el mundo con sus giras. En agosto de 2007 ganó la afamada Lámpara Minera del festival de La Unión. Además fue nominado a los Grammy Latinos 2014 en la categoría de mejor disco de flamenco.