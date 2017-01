21 meses paseando por una vía sin tren

Pasear por la vía del tren sigue siendo posible en Loja. Como si de una ruta verde se tratara, el senderismo entre raíles y traviesas es seguro simplemente porque no se espera el paso de ferrocarriles desde que hace 21 meses se suspendió el tráfico ferroviario para iniciar la obra de adaptación del tramo lojeño, que Fomento decidió reacondicionar para permitir el paso de la Alta Velocidad. El sábado precisamente se cumplieron esos 21 meses de "aislamiento ferroviario de Granada", denunciaron algunos representantes del colectivo 'AVE sí pero no así', que insistieron en que "la obra sigue parada pese al anuncio hecho en octubre".

En el barrio de La Estación la situación está prácticamente igual que hasta antes de que se anunciara la reactivación de la obra, en octubre. No han vuelto de hecho las maquinarias a instalarse en el sector donde se comenzó a preparar el terreno para hacer un paso subterráneo de vehículos. Y tampoco en Las Peñas se ha percibido movimiento de trabajadores de momento. "Antes de Navidad sí se vieron algunos operarios haciendo catas cerca del barrio", indicó una de las vecinas de La Estación y miembro del colectivo 'AVE sí pero no así'. Lo mismo apuntaron fuentes del Ayuntamiento, que esperan que el proyecto se retome plenamente y con más dinamismo que hasta ahora después de estas fechas festivas, tal y como se le anunció en una reunión con los encargados de la obra, previa al periodo navideño. Según fuentes municipales, la obra parece que se impulsará definitivamente con el nuevo año, "e incluso nos consta que están llamando a gente de Loja para trabajar", aseguraron los mismos testimonios. También hablan desde el Ayuntamiento de que la empresa está estudiando ciertas modificaciones atendiendo a las alegaciones presentadas en su día por el propio consistorio y por los vecinos, en pasos permanentes que no convencían, como el subterráneo peatonal previsto junto a la Estación de San Francisco, o en zonas donde sí se aconsejaban, como en la Loma de las Alegrías.

"Escasa actividad"

Mientras se retoma la obra tras las vacaciones navideñas, el paseo por la Estación y los tres túneles de puente Quebrada muestra que la obra "está siendo muy lenta", como dijeron algunos vecinos. La vía casi no se ve en algunos tramos por culpa de las piedras y la vegetación silvestre, faltan incluso traviesas y hay taludes "que ahora necesitarán muros de contención, porque se han venido abajo", explicó Antonio Campos, de la asociación, que destacó "la escasa actividad" de estos meses. "En noviembre sí se vio cómo un ferrocarril de trabajo pasaba en el tramo anterior, en Venta del Rayo, para preparar la vía -ésta sí, nueva- con balasto", matizaron.

Para este colectivo, vinculado a la Marea Amarilla de Granada y miembro de la Mesa del Ferrocarril, "la vía sigue exactamente igual que hace un año". De hecho, se puede comprobar desde el paso a nivel de La Esperanza hasta la subestación de los Jardines de Narváez, en Plines, que el tramo pocos cambios ha tenido. "Seguimos convencidos de que lo que se pretendió con las pequeñas cosas que se han hecho en la vía es impedir el paso de trenes en este tramo y, una vez conseguido, presentarlo como algo logrado. Realmente, si no se hubieran tocado algunos puntos y levantado el sistema de comunicaciones, los trenes podían haber seguido circulando y no llevar 21 meses como llevamos hoy sin conexión por tren en Granada", recalcaron.

A juicio de la asociación 'AVE sí pero no así', pasos elevados como el iniciado junto al río Genazar o el de Riofrío se podían haber hecho sin interrumpir el tráfico, que el sábado sumó 642 días. "Por eso creemos que hoy es un día triste, porque las obras lamentablemente comprobamos que están paradas, a pesar de las informaciones de ADIF y el Ministerio. Están totalmente estancadas en La Esperanza, Las Peñas, el barrio de La Estación, los túneles de puente Quebrada y Plines", comentó el presidente del colectivo, Gonzalo Vázquez, que recordó "cómo la denuncia de la asociación ante el Seprona surtió efecto y al final se retiraron los taludes junto al río Genazar".

"Queremos una Alta Velocidad del mismo nivel de Galicia o País Vasco"

Coincidiendo con los 21 meses sin trenes por Loja y Granada, la asociación lojeña hizo ante los medios "un llamamiento al nuevo ministro de Fomento", para que, cuando se reúna con la Mesa del Ferrocarril, se comprometa con sus peticiones, "que no son otras que el soterramiento en Granada y que se haga la variante Sur de Loja. Queremos una Alta Velocidad del mismo nivel de Galicia o País Vasco", concluyeron.

Las estimaciones hechas públicas por ADIF en octubre pasado hablan de que en otoño de este año podrían estar circulando los primeros trenes AVE por Loja, cuyo tramo se divide en dos: de La Atajea-Riofrío a Loja y de Loja a Tocón. En el primero, informó en su día ADIF, se echará balasto nuevo y colocarán nuevas traviesas, se arreglarán taludes con problemas de estabilidad, se sustituirán 13 pasos a nivel por varios permanentes, además de instalar el tercer hilo para que puedan coexistir trenes de ancho ibérico y ancho internacional. De Loja a Tocón también se cambiarán las traviesas existentes para facilitar el paso de trenes AVE y convencionales.