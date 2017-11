Los niños del colegio Elena Martín Vivaldi de Loja bailan contra la violencia machista Momento del' flashmob'. / FOTO: CEIP ELENA MARTÍN VIVALDI Los escolares del centro protagonizaron un curioso 'flashmob' en las salas de espera del Hospital de Loja, que también se unió a la lucha contra la violencia de género con una sonora pitada N.J.G. Loja Sábado, 25 noviembre 2017, 17:13

Estamos acostumbrados a ver lazos morados y concentraciones, escuchar manifiestos... para reivindicar el fin de un problema social tan importante como la violencia machista. Pero no es tan común presenciar pitadas, ruido, movimiento y hasta baile para luchar contra esta lacra social. Así ha sido la jornada reivindicativa en el hospital de Loja, donde, una sonora pitada llamó la atención sobre una realidad que a veces no todos 'escuchan' o no 'se escucha' lo suficiente como para que su origen, el machismo, desaparezca de las actitudes, el lenguaje, las oportunidades, los prejuicios y las circunstancias que se viven aún en la sociedad actual, todavía desigual en muchos aspectos según constatan informes, estadísticas y la experiencia de cada uno.

Junto a la pitada que se realizó en el centro hospitalario, la lucha contra la violencia de género también se simbolizó con una curiosa actividad, un 'flashmob' que protagonizaron los escolares del CEIP Elena Martín Vivaldi en colaboración con sus maestros y con el apoyo del personal sanitario del Hospital lojeño. Ellos, con su baile reivindicativo en las salas de espera del centro sanitario -y ante la atenta y sorprendida mirada de todos los usuarios de las consultas- llamaron la atención a su manera sobre esta dura realidad que todavía sufren física y/o psicológicamente muchas mujeres y, con ellas, sus hijos.

Además, coincidiendo con la celebración de la Semana de la Salud organizada por el Ayuntamiento de Loja, se ha abierto un espacio a la ciudadanía en el centro hospitalario donde poder disfrutar de la muestra 'Salud es nombre de mujer'. Se trata de una muestra fotográfica cedida por Medicos Mundi que, con catorce paneles, toca temas relacionados con la realidad de las mujeres en el mundo. Se muestran problemas de la mujer en educación, prácticas tradicionales perjudiciales, mutilación genital femenina, inmigración, participación política y social, violencia de género, etc... Con ella se pretende crear actitudes de solidaridad con los países del Sur, a partir del conocimiento de las causas que generan la desigualdad entre hombres y mujeres.

FOTO: J.M.M.

Concentración en el Ayuntamiento de Loja

Por otro lado, y también en vísperas del 25N, el Ayuntamiento de Loja realizó una concentración silenciosa tras la lectura de un manifiesto en contra de la violenci de género. En la concentración, ante la sede del Consistorio, participaron trabajadores municipales y miembros de la corporación.