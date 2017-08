«En la montaña, a la vez que disfrutas, entrenas»

Dice que no se considera corredora sino «más bien senderista» –de hecho pertenece al club senderista Prisma, de Málaga–. Y todo ello a pesar de las pruebas a las que se enfrenta y los resultados que obtiene. Beatriz Calvo empezó en 2013 en las carreras de montaña y desde ese momento se «enganchó» a ellas. Esta lojeña ha participado en poco tiempo en catorce pruebas de entre 101 y 169 kilómetros y ha logrado subirse dos veces al podio en el campeonato de Andalucía; quedó primera de su categoría en 2016 y ha sido tercera este año. En pocos días, el 30 de agosto, estará dándolo todo en la TDS del Mont Blanc, uno de los trails internacionales más duros para el que sólo han conseguido plaza dos andaluzas y doce españolas. En la ‘Traces des Ducs de Savoie’ del Mont Blanc, Calvo se enfrenta a 120 kilómetros con un desnivel de 7.300 metros.

–¿Cómo vivió la carrera de Sierra Nevada y su pase al reto del Mont Blanc?

–Con la carrera de Sierra Nevada ya el año pasado confirmé que iba a intentar lo del Mont Blanc y, como no, quería que fuera la última en la preparación para el gran reto del año.

–Los trails están de moda sin duda. ¿Por qué montaña y no asfalto?

–El asfalto no me dice nada; eso lo puedes hacer con el coche. En montaña es donde sientes más la dureza, donde estás incomunicada, donde ves lindos paisajes y disfrutas la paz que trasmite la naturaleza.

–¿Qué es lo que le ofrece, personalmente, correr por la montaña?

–Alegría, bienestar, satisfacción, tranquilidad, salud. En resumen, vivir.

–¿Cómo está siendo la cuenta atrás hacia la Ultra Trail del Mont Blanc? ¿Cómo se está preparando a todos los niveles?

–Por ahora bien. Voy dominando los nervios. He estado preparándome por sesiones cada fin de semana, centrándome en lo que me voy a encontrar: uno fue aclimatarme muy bien; otro, sumar kilómetros; otro, afrontar desnivel. Saliendo a la montaña, a la vez que la disfrutas, entrenas.

–¿Qué le está enseñando el mundo de la competición?

–A mí personalmente no me gusta mucho lo de competir, pero es bonito intentar retos personales para ti mismo. Es una forma de hacer vivencias controladas. Cuando sales sola a correr, 20 o 30 kilómetros no está mal. Pero cuando estás todo un día, son muchas horas y mucho terreno para ‘perderte’; y las competiciones te proporcionan una organización que, si te ocurre algo, saben qué hacer en cada momento.

–¿Cree que la parte mental es tan importante como la física?

–Sí, desde luego. Si la mente te juega una mala pasada, es muy ‘chungo’.

–¿Cuál ha sido el momento más duro al que se ha enfrentado en una competición?

–Lo más duro son sin duda las salidas de cada uno de los ‘ultra’. Me refiero a las últimas horas antes de dar el pistoletazo de salida.

–Está claro que las carreras de montaña están ganando seguidores, pero ¿por qué cree que hay aún tan bajo porcentaje de corredoras?

–No sé, quizá por enfrentase a los miedos. Pero aun así, cada vez somos más.

–¿Y qué opina de ese ‘tirón’ que están teniendo en los últimos años los trails?

–No lo veo mal, puesto que cada vez hay más demanda. Lo que no veo bien es que hay algunas carreras donde es más importante sacar dinero que complacer a los participantes.

–A las mujeres que empiezan ¿qué consejo le daría para afrontar un trail o un ‘ultra’ trail?

–Que las disfruten, que vivan la experiencia, que escuchen a su cuerpo y que no se quieran comer los kilómetros en dos horas, que hay tiempo.

–¿Sus planes tras el Mont Blanc?

–Afrontar retos y disfrutarlos, que mi cuerpo pueda con ello. Quiero vivir nuevas experiencias y seguir conociendo a mucha gente.