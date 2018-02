Loja contará con 24 millones de euros de presupuesto este año El pleno ha aprobado con la mayoría del PP las cuentas municipales, que contemplan 2,8 millones de inversión N.J. Loja Viernes, 16 febrero 2018, 20:41

El pleno municipal del mes de febrero ha servido para, entre otras cosas, aprobar inicialmente el presupuesto de la ciudad, que este año cuenta con 24 millones de euros, de los que 2,8 son para inversiones. Las cuentas municipales han salido adelante en este primer trámite con los votos a favor del gobierno municipal del PP, que, con mayoría absoluta, no ha tenido ningún problema para confirmar el documento presupuestario. Sin embargo, ha provocado la abstención del concejal no adscrito Alejandro Ronda y el voto en contra del Grupo Municipal del PSOE.

El portavoz municipal del Grupo Municipal Popular, Joaquín Ordóñez, destacó el "ajuste del gasto, la bajada de impuestos y las grandes inversiones" que, según el edil, representa este presupuesto, que incluye partidas para la finalización del Centro Deportivo Urbano, la compra de terrenos para el futuro recinto ferial o la construcción del Centro de Participación Ciudadana de Riofrío. "Ahora nuestro nivel de endeudamiento está por debajo del 65%, mientras que hace siete años, cuando llegamos al gobierno, estabamos cerca del 150%. Ahora podemos pedir préstamos sin pedir autorización", comentó Ordóñez.

Con 24 millones de montante total y 2,8 millones de euros de inversión, el alcalde, Joaquín Camacho, habla del presupuesto municipal para 2018 como un documento "realista y serio, cercano a las necesidades de los vecinos y que recoge partidas para solucionar problema d todos los barrios y pedanías".

Según el alcalde lojeño, "las partidas presupuestarias están basadas en la realidad de 2017, con una previsión de mayor capacidad de ingresos; por eso es un presupuesto creíble y realizable y para dar un salto adelante", valoró.

El gobierno lojeño basa su planificación económica en la previsión de un mayor volumen de ingresos por licencias de obras y apertura de establecimientos, en una previsión de superávit en base a los informes de intervención y en una reducción de más de 300.000 euros al año en la deuda financiera, es decir, lo que el Ayuntamiento le debe a los bancos. Además se contempla en presupuesto la bajada del IBI, en consonancia con el descenso de los últimos años.

Inversiones

Entre las inversiones previstas en el presupuesto municipal de Loja están la rehabilitación de la fachada de la Casa del Marqués o la modernización de la calle Real, esta última con 200.000 euros propios. También destaca la actuación en la calle Escuelas de Cuesta de la Palma con 50.000 euros, la mejora del parque de Los Ángeles con 60.000 euros para columpios y una pista deportiva, 30.000 euros para el Aula de la Naturaleza del Caminillo, 553.000 euros para adquisición de los terrenos para el nuevo recinto ferial, 103.000 euros para la iluminación y el retoping de la pista de atletismo del estadio Medina Lauxa, 35.000 para la mejora del suelo del pabellón de Ventorros de San José, 6.000 para la aplicación informática de comercio 'Loja Compras' y 120.000 euros para el Centro de Participación Ciudadana de Riofrío.

Postura del PSOE

Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista, Gonzalo Vázquez, anunció durante el pleno el voto desfavorable del PSOE, porque “tiene otro punto de vista con respecto al presupuesto" y haría "otro muy diferente”. Entre otras cosas, dijo no entender el préstamo para poner en funcionamiento el Centro Deportivo Urbano “teniendo una capacidad de inversión de más de 500.000 euros y un superávit de 1.738.000 euros”.”Dice que pidiendo ese préstamo no va a aumentar la deuda, pero yo me pregunto cómo va a hacerlo”, señaló el portavoz del PSOE.

A juicio de los socialistas, el presupuesto de 2018 "repite muchas de las inversiones que aparecían en el proyecto electoral del PP y en muchos casos no se ejecutan". "El modelo que nosotros tenemos de inversión es diferente para lo que la ciudadanía demanda”, concluyó Gonzalo Vázquez. La postura de los socialistas, sin embargo, ha sido muy criticada por Camacho, "La mayoría absoluta no es motivo para no apoyar este presupuesto, que recoge obras propuestas por el PSOE como el césped del Medina Lauxa", aseguró, reprochando el voto desfavorable a los socialistas.