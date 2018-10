Llega al Imperial lojeño 'Lorca, la correspondencia personal', una nueva apuesta del Ayuntamiento por «el teatro de calidad» El municipio ha acogido tres obras de ámbito nacional y asistirá a otras dos en el transcurso de esta temporada cultural IDEAL Loja Martes, 23 octubre 2018, 10:30

«La ciudadanía lojeña responde a la programación teatral que dota de vida a sus dos referentes escénicos, el Teatro Imperial y el Auditorio Adolfo Suárez», valoran desde el Ayuntamiento de Loja en una nota de prensa. Si ya hubo lleno en las obras 'Todas las noches de un día', de Carmelo Gómez y Ana Torrent, y 'La Corte del Faraón', de la Compañía Lírica de Andalucía, se espera volver a completar aforo en el Imperial con 'Lorca, la correspondencia personal', de la Compañía Histrión Teatro.

Según el Consistorio, «el éxito de esta obra está garantizado» ya que en dos horas de venta anticipada se han vendido la mitad de las localidades -a precios de 8 y 6 euros-. La cita es este viernes 26 de octubre a las 21 horas.

Bajo la dirección de Juan Carlos Rubio, un reconocido actor, presentador y guionista, la obra cuenta con la colaboración del Centro Federico García Lorca, el Gran Teatro de Córdoba, el Teatro Cervantes de Málaga y el Teatro Lope de Vega de Sevilla. 'Lorca, la correspondencia personales' cuentra la última hora de vida del poeta granadino dentro de su encierro en una celda. Se trata de un recorrido poético en el que las cartas que envió a los seres amados se convierten en hilo conductor.

Por eso, el concejal de Cultura, José Antonio Gómez, anima a todo el pueblo de Loja a participar de este tipo de eventos escénicos de gran nivel. «Vamos a seguir apostando por traer obras de gran importancia», aseguró el concejal, que recordó cómo en estos últimos meses se ha contado con obras teatrales de referencia a nivel nacional. Gómez destaca en la nota de prensa que también se trabaja en el fomento del teatro entre la juventud con la adhesión al programa 'Escenia', de la Diputación de Granada. De hecho, este martes el Teatro Imperial acoge cuatro sesiones de la obra 'Do not disturb' (No molestar), de la Compañía Vaivén Circo, para 463 alumnos Loja, Alomartes y Venta de Zafarraya.

Según se expone en la citada nota de prensa, el alcalde de Loja, Joaquín Camacho, afirma que «se está cumpliendo con lo comprometido al llenar de contenido los centros escénicos lojeños». El regidor se refiere asimismo a que en su primer mandato «se consiguió materializar el teatro Imperial y el Centro Cívico» y a que «ahora el cometido era atraer obras de elevada calidad». «Apostando por la cultura estamos dinamizando la ciudad», comenta Camacho, para terminar añadiendo que, «no hay municipio en el entorno que tenga este nivel cultural».