José Arenas se adentra en la etapa cristiana de la ciudad en 'Crónicas históricas de Loja' El autor, firmando ejemplares. / JORGE MARTÍNEZ MAROTO Array El cronista oficial de la ciudad se acerca al patrimonio perdido y apuesta por "conocer lo nuestro para quererlo" NOELIA JIMÉNEZ GARCÍA Loja Viernes, 21 julio 2017, 19:13

José Arenas lleva gran parte de su vida 'buceando' entre documentos y libros para conocer todo lo relativo a la historia de Loja y su comarca. Este profesor e historiador -en su día corresponsal de medios como Ideal, la agencia EFE o Patria- es desde hace tres años el Cronista Oficial de la Ciudad de Loja y, por eso, uno de sus primeros objetivos ha sido seguir divulgando la historia local, la rica geografía lojeña, su toponimia, el patrimonio material y natural de la ciudad y su indiscutible vinculación a las etapas, momentos y personajes que ha tenido el municipio, sin duda de los más ricos históricamente hablando.

Después de dos años de espera, ya ha visto la luz la publicación 'Crónicas Históricas de Loja', el cuarto libro de José Arenas y uno de los trabajos de investigación más complejos para este amante de la historia, que, como bromeaba en la presentación, ha vivido la edición del libro -a cargo, por cierto, de la Fundación Ibn al-Jatib- como "el embarazo de una elefanta". Acompañado por el concejal de Cultura, José Antonio Gómez, y el alcalde, Joaquín Camacho, Arenas se mostró en la presentación del libro reivindicativo con el patrimonio perdido por la ciudad y animó a los vecinos a "conocer lo nuestro para quererlo". "Loja tiene un rico patrimonio histórico y cultural mermado por culpa de todos. Por eso he querido mostrar lo que tenemos y lo que hemos tenido. ¿Por qué no hemos sabido conservarlo? La culpa es de todos", aseguró tajante el cronista oficial con su robusto libro color sepia en la mano.

Momentos del acto de presentación, celebrado en el Pósito. / JORGE MARTÍNEZ MAROTO

Según Arenas, ha tenido tres objetivos al escribir este libro de 22 capítulos. "El primero ha sido divulgar los aspectos más importantes de la ciudad". La toponimia lojeña con nombres singulares como Gibalto -o Gibralpulpo- o Manzanil; personajes lojeños entre la realidad y la ficción, como la última reina nazarí Moraima; lugares tan mágicos como la Cueva de los Siete Durmientes, mencionada por muchos en sus publicaciones; o curiosidades sobre el patrimonio natural y las distintas ubicaciones geográficas de la ciudad -situada probablemente en otro tiempo en torno a Fuente Camacho-. Se entremezcla todo ello en esta extensa publicación, que también menciona efemérides importantes, "indispensables para recordar la historia".

"Mi segunda pretensión ha sido dar a conocer cosas materiales que tuvimos y que ya no tenemos -como casas palaciegas, edificaciones y joyas artísticas- y, como tercer objetivo, he querido ofrecer un nuevo libro de consulta para nuestros vecinos y escolares", comentó Arenas, que amenizó la presentación con divertidas anécdotas. Recordó así la visita en 1962 del rey Saúl de Arabia Saudí -que, nombrado alcalde honorario de Loja, se llevó literalmente el bastón de mando- o el paso del rey Alfonso XIII por la ciudad en una de sus múltiples cacerías. "Son anécdotas con letras chiquitillas y que nadie firma", matizó el cronista, encantado de que el lector "pueda descubrir en el libro algo nuevo, porque obviamente la historia no se puede inventar". Por último, destacó el autor que ha profundizado en el libro en una etapa "que era un tema tabú", dijo refiriéndose a la II República, sobre la que incluso incluye 15 actas para que el lector pueda sacar sus propias conclusiones. "Así podrán ver lo que se decía sin que se lo cuente nadie", adelantó.

También para los escolares

El Ayuntamiento de Loja, a través de la Fundación Ibn al-Jatib, ha editado este nuevo libro, que recoge los hechos más representativos de los 529 años de la vida cristiana de Loja, acompañados de transcripciones literales de los concejos de la ciudad y actas capitulares y material fotográfico aportado por vecinos. Además incluye referencias al 150 aniversario de la rebelión de Pérez del Álamo, el bicentenario del nacimiento de Narváez, el VII centenario de la muerte de Ibn al-Jatib o el V centenario de la muerte del Gran Capitán, todos ellos lojeños ilustres.

Con las 'Crónicas Históricas de Loja' ya en las librerías de la ciudad, el Ayuntamiento se propone ahora que Arenas haga "una presentación de su contenido más importante en los centros educativos lojeños", propuso el concejal de Cultura, que alabó el trabajo de documentación del cronista. "Este libro es importante porque recorre muchos siglos de historia; es también 'intrahistoria' hecha desde el corazón", definió el primer edil, Joaquín Camacho.