Instalan sobre la vía del AVE la pasarela peatonal del barrio lojeño de La Estación FOTOS JORGE MARTÍNEZ MAROTO Demandado por los vecinos, el paso elevado de 16 metros ha sido colocado en menos de media hora y realizado en acero por una empresa de Huétor Tájar IDEAL Loja Viernes, 13 abril 2018, 15:15

Ya está instalada en el barrio lojeño de La Estación la pasarela peatonal sobre la vía de la futura línea de Alta Velocidad, un paso superior de unos 16 metros que han venido demandando los vecinos desde el comienzo de la obra de adaptación del tramo de Loja, ya que no estaba incluida en el proyecto de ' Renovación de vía y permeabilización del trazado en Loja'. La pasarela, realizada en acero por una empresa de la vecina localidad de Huétor Tájar, ha sido montada en menos de media hora y ya se encuentra fija a unos pilares a ambos lados de la vía.

La pasarela, que está a unos 40 centímetros de la catenaria, se completará ahora con material antivandálico similar al utilizado en todos los pasos elevados y bajo ella se colocarán unos dispositivos de protección sobre los hilos eléctricos.

No obstante, no podrá ser utilizada hasta que no se finalicen los dos accesos, a un lado y otro de la vía. Entre tanto, ambos lados del barrio continúan comunicados por el paso permanente subterráneo terminado hace varios meses, una conexión por la que pueden circular tanto vehículos como peatones.