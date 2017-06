Una 'ola' humana contra el cáncer

Azul. Ha sido el color de este año en la IV Marcha contra el Cáncer, que organiza la Asamblea Comarcal de la AECC en colaboración con diversas empresas lojeñas y el Ayuntamiento de Loja. Por eso la marea de colores de otros años esta vez ha sido una auténtica 'ola' en tonos celestes -los de la lucha contra el cáncer de colon y próstata-. Ha coincidido esta vez la actividad de concienciación social con el Solsticio de Verano, un día largo y caluroso que, aun así dilató la marcha hasta pasadas las 11 de la noche.

La 'ola' humana de Loja superó las 6.500 personas, una cantidad que ha vuelto a batir el récord de participación de carreras pasadas, cuando ya todos creían difícil llegar a cifras mayores. Pero la ola llegó y recorrió gran parte del centro histórico y comercial de Loja, desde la plaza de la Constitución hasta el Estadio Medina Lauxa. Como si de otro río Genil se tratase, los vecinos cubrieron de azul la ciudad y se volcaron con la iniciativa, que enorgullece a los voluntarios de la AECC en Loja, y muy en particular a su presidenta, Anita Ávila.

Con carritos, en grupo, en solitario, con mascotas, con o sin avituallamiento. Lo importante era estar y los vecinos no se lo pensaron, pese a la otra ola, la de calor, que afecta a Andalucía desde hace varias jornadas. Con su lema optimista -'Corre, trota, camina... pero no te detengas’- tras la marcha hubo música, baile y regalos entre los dorsales participantes. José María Muñoz, Javier Núñez ‘Yeyé’ y Jessica Rodríguez se encargaron de animar la noche, en la que no faltaron caras conocidas de empresarios locales, representantes de otros colectivos y ONGs o los miembros de la corporación municipal, que se felicitaron por la organización de un evento para el que, a la vista está, Loja se moviliza una y otra vez.