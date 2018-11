La Guardia Civil de Loja investiga a una persona por presunta apropiación indebida de un coche El investigado, de 31 años y con antedentes policiales, había alquilado un vehículo en Málaga pero no lo devolvió en la fecha prevista R.I. Loj Lunes, 5 noviembre 2018, 14:07

La Guardia Civil de Loja ha procedido a la investigación de un individuo de 31 años de edad vecino de Loja y con antecedentes policiales, como supuesto autor de un delito de apropiación indebida al alquilar un vehículo y no devolverlo en la fecha prevista en el contrato y sin solicitar una ampliación del mismo.

El pasado día 23 de octubre el investigado alquiló en el aeropuerto de Málaga un vehículo, fijando en el contrato la fecha de entrega del mismo para el día 26 del mismo mes.

Llegada la fecha al no haberse devuelto el coche y no tramitarse una ampliación del contrato ni justificar de modo alguno la no entrega del turismo, la empresa de alquiler denunció el hecho ante el Cuerpo Nacional de Policía de dicha ciudad.

La Patrulla de la Guardia Civil de Loja durante un servicio de vigilancia de las áreas de servicio observó en una de ellas un vehículo con una persona en su interior, procediendo a la identificación de este y comprobando que el coche se encontraba denunciado por supuesta apropiación.

Comprobado que el ocupante del turismo coincide con la persona denunciada por la apropiación de vehículo, se procede a la investigación de esta como presunta autora de un delito de apropiación indebida.

El investigado ha sido puesto a disposición judicial, entregándose el vehículo recuperado un representante de la empresa propietaria del mismo.