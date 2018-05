El gobierno lojeño se disculpa por el insulto al pedáneo de Fuente Camacho y asegura que estudiará la viabilidad de la ELA FOTO J.M.M. El representante de este anejo aparca la dimisión y se da un plazo de cuatro meses para comprobar la eficacia de las mejoras prometidas por el alcalde de Loja en la gestión de los núcleos rurales N.J.G. Loja Viernes, 11 mayo 2018, 18:53

«Pido al alcalde pedáneo, José Antonio Lechado, y a los vecinos de Fuente Camacho disculpas sinceras por esta forma de hablar, que no es habitual en mí». Con estas palabras ha querido disculparse públicamente el concejal de Mantenimiento, José Antonio Gallego, por llamar «simplón» en un correo electrónico al representante de este núcleo rural, unos hechos que trascendieron en los últimos días y que se remontan a mediados del mes de abril.

A la disculpa del edil se ha unido también el alcalde de Loja, Joaquín Camacho, que ha reconocido en rueda de prensa que «ha sido un error, un fallo», para después defender que «no hay que sacar de contexto una situación concreta». «No es justo valorar a un cargo público por un momento, por un calificativo que no es adecuado. Podemos tener muchos fallos, pero no somos prepotentes», ha remarcado el primer edil, que, junto al resto del equipo de gobierno, asistió el jueves por la noche a la reunión convocada por Lechado para informar a sus vecinos de los motivos de su dimisión a raíz del citado correo electrónico.

Durante la reunión, más de un centenar de vecinos de Fuente Camacho manifestaron su apoyo a su representante ante el Ayuntamiento, un portavoz que ellos mismos eligieron en las urnas democráticamente. Según Lechado, tras el encuentro ha decidido aparcar su dimisión y darse un plazo de cuatro meses para ver la efectividad de las promesas anunciadas por el gobierno lojeño. «El pueblo les manifestó que las actuaciones no son a tiempo ni suficientes. El correo electrónico no es más que una muestra de que no hay voluntad de arreglar las cosas», ha insistido Lechado, que ha pedido un «plan de actuación». El alcalde pedáneo de los camacheros entiende que «los medios actuales para los alcaldes pedáneos son ineficaces y hay que estudiar otras vías. No hay propuestas de Cultura, de Juventud, de Turismo, de Educación», ha argumentado el representante, que defiende como otros muchos vecinos del pueblo la creación de una administración autónoma, con recursos y competencias propios.

Estudiar la autonomía

Por su parte, el alcalde de Loja, Joaquín Camacho, reconocía «no tener la posibilidad de dar una respuesta rápida a los vecinos». »Hay tres electricistas para todo el término municipal y pocos albañiles para cientos de incidencias en todo Loja«, ha indicado, para después defender las actuaciones realizadas en Fuente Camacho en los últimos años, que, según el primer edil, ascienden a 300.000 euros en diversos PFEAs. »Desde 2015 hasta la fecha se ha pasado de responder 90 partes a más de 150. No es la realidad óptima, pero tenemos el personal que tenemos«, ha detallado.

Camacho también explicó que el PGOU se está gestionando con informes preceptivos, que han solicitado permisos de hormigonado en la vía pecuaria del camino de Trabuco y que se está pendiente de la titularidad de la carretera de acceso. Respecto a la creación de la entidad autónoma (antes conocida como ELA), Camacho ha explicado que hay un informe de 2016 que dice que la legislación ha cambiado y no se puede crear en las mismas condiciones. «Nunca vamos a imponer nada ni vamos a cortas las alas a alguien; por eso nos hemos comprometido a estudiar su viabilidad en estos cuatro meses, para llevarla o no a pleno», ha anunciado.

También ha asegurado el regidor lojeño que se ha comprometido a «mejorar la comunicación y coordinación con el área de Medio Rural contando con los alcaldes pedáneos», que, aunque legalmente no tiene función ejecutiva, son elegidos democráticamente por sus vecinos. «Se comprometió a cambiar la forma de comunicación de partes, de actuaciones necesarias, con un sistema de plazos, supervisión y mayor control de posibles incidencias abiertas y obras o arreglos pendientes.», ha explicado también el alcalde pedáneo de Fuente Camacho, que ha dejado de lado de momento la dimisión de su cargo.

Por último, el alcalde de Loja ha pedido al portavoz municipal del PSOE, Gonzalo Vázquez, «lealtad» y le ha reprochado que «no preguntara ni en el pleno ni en la Junta de Portavoces sobre el tema pero que sí convocara a los medios y en rueda de prensa hablara de actitud antidemocrática», una acción que ha calificado de «política ante las cámaras».