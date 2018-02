Docentes lojeños se manifiestan "contra las amenazas y calumnias" de la madre de un alumno FOTO J.M.M. El personal del IES Virgen de la Caridad se ha concentrado en señal de protesta contra lo que consideran "hechos graves" por los que incluso hay un juicio visto para sentencia N.J. Loja Viernes, 23 febrero 2018, 16:13

El equipo docente del IES Virgen de la Caridad de Loja se ha concentrado hoy en el centro para manifestar su "unión frente a las amenazas y calumnias" que, según los profesores del instituto, realiza en las últimas fechas la madre de un alumno.

"Desesperados e indignados" dicen estar estos docentes, que han manifestado su "repulsa a las declaraciones que una madre de este centro está haciendo". "Intenta manchar de alguna manera el trabajo que muy dignamente hacemos día a día los profesores del instituto, lanzando falsedades y mentiras que no podemos consentir", ha indicado el director del centro, Salvador Jiménez. En concreto, el máximo responsable del IES se ha referido a las "injurias que está difundiendo, sobre supuesto maltrato o acoso sexual, entre otras calumnias", ha apuntado.

Según el equipo docente de este centro de Secundaria, "primero fueron presiones a algunos profesores por temas académicos y cada vez ha ido a más hasta el punto de que ha habido denuncias desde el centro hacia esta persona". El director ha asegurado que, "a partir de unos hechos graves ocurridos en Navidad, el día de la entrega de notas, hubo denuncias, entre otras cosas por amenazas de muerte". Desde el centro han confirmado que, por los hechos denunciados, ya se ha celebrado un juicio que ha quedado visto para sentencia.

Sin embargo, "lejos de solucionar el problema, el juicio ha empeorado la situación, porque esta persona ha comenzado a proferir calumnias de un buen número de profesores, falsedades que no vamos a permitir", han argumentado los concentrados. Por su parte, en declaraciones a IDEAL, la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía ha indicado que la Inspección Educativa está al tanto de los hechos, si bien no puede intervenir administrativamente mientras que la investigación judicial se mantenga abierta. No obstante, desde la delegación territorial han reiterado su apoyo a la comunidad educativa lojeña. "No hemos querido dar más pasos pero en el futuro implicaremos al resto de la comunidad educativa si esto no se soluciona", ha adelantado el equipo docente del IES Virgen de la Caridad.