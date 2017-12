Diputación premia a 'Loja, dos reinos dos culturas' por su difusión de la historia granadina FOTOS: JORGE MARTÍNEZ MAROTO A propuesta del Grupo Popular y por decisión unánime de la institución, la asociación recogerá este miércoles el galardón 'Granada Coronada' NOELIA JIMÉNEZ GARCÍA Loja Lunes, 11 diciembre 2017, 19:07

‘Loja Dos Reinos, Dos Culturas’ surgió hace poco tiempo. Sólo cuatro años. Pero, gracias al empeño, esfuerzo y dedicación de sus socios –porque, además de evento, es colectivo– quiere seguir creciendo. No es sencillo organizar un evento de recreación histórica como el que cada septiembre revive las diferentes batallas previas a la conquista de Madinat Lawsa por los cristianos. Aunque cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Loja –que subvenciona la actividad desde la Fundación Ibn al-Jatib–, ‘Loja Dos Reinos, Dos culturas’ se mantiene en gran parte a ellos, las personas que están detrás del escenario y que, se suban o no a él, hacen posible que Loja retroceda al siglo XV e indague en lo que allí pasó, con personajes como el Gran Capitán, Morayma, Aixa, Boabdil, la reina Isabel de Castilla, Fray Hernando de Talavera, Aliatar y, como no, el rey Fernando.

Ahora, la Comisión de Honores y Distinciones de la Diputación Provincial le ha concedido por unanimidad -y a propuesta de la diputada 'popular' Rosa Fuentes- el galardón 'Granada Coronada', como reconocimiento a su labor de difusión de la historia granadina. "Estamos orgullosos de este reconocimiento; que salga de Loja el evento te anima", explica Antonio Ruiz, presidente del colectivo, después de otros impulsores del grupo como Francisco Gómez y, sobre todo, María de Lara, de la que surgió la idea de hacer este evento recreacionista. "Algo estamos haciendo bien para que se reconozca; 'Loja Dos Reinos' lo formamos gente de aquí y lo hacemos para gente de aquí", comenta el actual presidente.

Además de la recreación histórica de septiembre, 'Loja dos reinos' también ofrece actividades como la semana temática en los colegios, la carroza de la Cabalgata de Reyes o las cenas teatralizadas que recuperan momentos de la vida de personajes históricos de Loja o ligados a ella. "Era la candidata perfecta para este premio por el trabajo de la asociación y los valores que promueve", considera la diputada Rosa Fuentes, que espera "que el premio sirva de acicate a esa labor que realizan".

Lo recogen este miércoles 13 en Diputación y los más de 50 socios del colectivo están contentos con el premio. "Es importante que se dé a conocer Loja y su historia", recalca por su parte la concejala de Turismo, Paloma Gallego. "Es un honor que una asociación lojeña reciba este premio provincial y que se ponga de manifiesto el peso de colectivos de Loja en Granada", asegura el alcalde, Joaquín Camacho, con palabras de agradecimiento a todas las directivas y personas que están o han pasado por la asociación.

Familia de actores 'amateur'

Desde el banquete real a la rendición de Boabdil, pasando por el desfile de tropas y las diversas escenificaciones de momentos como el entierro de Aliatar, las lizas o el encuentro entre Aixa –madre de Boabdil– y Moraima –su esposa–, las improvisaciones en el mercado de artesanos o la arenga a las tropas... Todo es «complicado» de cara a la escenificación que implica recrear un momento de la historia.

De hecho, los ensayos son otra dificultad que superan desde la asociación, porque es muy complicado poner de acuerdo a los actores. Y así también lo destaca el presidente, Antonio Ruiz. Todos son voluntarios y tienen sus trabajos o sus estudios. Además, la asociación y el propio evento han ido evolucionando, ha crecido el plantel con nuevos personajes y también se han mejorado cuestiones como escenografía o vestuario.