El PP dice que "insistirá" en el Congreso para que "la trucha vuelva a Riofrío" Sebastián Pérez, Carlos Rojas y Joaquín Camacho anuncian que el partido presentará una nueva iniciativa en la Cámara para modificar la Ley de Biodiversidad R.I. Loja Lunes, 10 julio 2017, 19:58

El Partido Popular ha apelado esta mañana al Partido Socialista y a Ciudadanos a “actuar con responsabilidad” para que reconsideren su voto respecto a la Proposición de Ley presentada por el PP en el Congreso para modificar la Ley de Biodiversidad y permitir que la pesca deportiva de trucha arco iris vuelva a Riofrío. El presidente provincial del PP granadino, Sebastián Pérez, el diputado nacional Carlos Rojas y el alcalde de Loja, Joaquín Camacho han mantenido esta mañana un encuentro con diversos colectivos implicados en la defensa de esta especie y han trasladado que el PP “volverá a presentar dicha iniciativa en el Congreso” y trabajará nuevamente para lograr que el resto de fuerzas políticas sí la apoyen en esta ocasión.

Pérez ha manifestado a los lojeños y, en concreto, a los vecinos de Riofrío el “apoyo incondicional” del Partido Popular de Granada a favor de la pesca deportiva de la trucha arco iris. “Queremos que se recupere de manera inmediata esta práctica por la generación de empleo y riqueza que supone en el sector y para la comarca de Loja”, ha defendido el presidente popular.

Por su parte, Carlos Rojas, diputado nacional del PP, ha reiterado que la lucha de los vecinos de Riofrío y Loja “es la nuestra” porque no tiene mucho sentido “la situación que están viviendo”.

El Partido Popular presentó en junio, en el Congreso de los Diputados, una modificación de la Ley de Biodiversidad para intentar permitir que algunas especies introducidas antes del 2007 pudieran seguir siendo consideradas permitidas para la práctica cinegética, entre ellas, la trucha arco iris, y sortear la prohibición que imponía el Tribunal Supremo.

Finalmente, ni el PSOE, que votó desfavorablemente, ni Ciudadanos, cambiando de criterio en el último momento, la han apoyado, uniéndose a la postura manifestada por Podemos de rechazo de la modificación. “Le han dado la espalda”, afirmó Rojas.

“Vamos a volver a intentarlo, vamos a volver a presentar la iniciativa y pedimos consideración a los grupos de PSOE y Ciudadanos, que conozcan la realidad de este problema que afecta a más de 4.000 municipios en toda España y que necesitan los yacimientos de empleo que les genera esta práctica deportiva”, ha defendido el diputado nacional.

En los mismos términos se ha pronunciado el alcalde pedáneo de Riofrío, Alejandro Aguilera, quien ha invitado al PSOE y a Ciudadanos a “reconsiderar” su postura, uno por su voto en contra y otro por su abstención. “Estaríamos encantados de recibirlos aquí y que nos expliquen personalmente el porqué de su sentido del voto. Lo mismo que ha venido el Partido Popular, les pedimos que vengan a Riofrío, den la cara y nos digan por qué votan en contra y otros por qué se ponen de lado y se abstienen”, ha solicitado Aguilera.

El alcalde pedáneo ha lamentado que PSOE y Ciudadanos “estén jugando con la economía de las familias de Riofrío”. “Si con la tasa de paro que hay en Granada, sumamos más paro por una decisión política, en lugar de ir hacia delante, vamos hacia atrás”, ha insistido.

“Las palabras de Alejandro reflejan la realidad social que vivimos en base a la situación de la falta de trucha arco iris en Ríofrio”, declaró el alcalde de Loja, Joaquín Camacho, quien ha celebrado la unidad del PP en las distintas Cámaras, a favor de los intereses de la economía de esta pedanía lojeña. “El PP se compromete a buscar solución a este problema porque sabemos que es grave para la economía del lugar y porque nuestra prioridad es la generación de empleo estable y de calidad”, declaró Camacho. Por ello, continuó el primer edil, “apostamos por sectores que generan empleo duradero como los negocios hosteleros, ejemplo histórico de negocio en Riofrío, y que se ven también afectados”.

El alcalde de Loja afirmó que “vamos a seguir luchando”, haciendo además un llamamiento a PSOE y Ciudadanos, especialmente “a sus diputados granadinos, que conocen la problemática de Loja y Riofrío, para pedirles que “reflexionen” sobre si “deben anteponer el interés de su partido al interés general de Riofrío, de Loja y de Granada”. “Si no hace daño a nadie, ni al río, ni al medioambiente, ni a las personas ¿por qué la iniciativa no sale adelante con mayoría?“, se preguntó Camacho. El alcalde ha puesto el acento en que “si ponen en el centro a Riofrío, a Loja y al empleo no dudarán en votar favorablemente a la modificación de la Ley que permita la repoblación de trucha arcoíris en el río”. Joaquín Camacho ha concluido afirmando que el consenso de todas las fuerzas políticas no sólo se demuestra con palabras, sino también con hechos, y en este caso se pone de manifiesto “votando sí”.