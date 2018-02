Descontento de los vecinos y el gobierno lojeños por la rotonda de Fuente Santa FOTO: J.M.M. El PP presentará una moción y una pregunta parlamentaria para pedir una solución a la Consejería de Fomento, que ha hecho una glorieta que no satisface a muchos N.J.G. Loja Miércoles, 31 enero 2018, 21:36

Descontento generalizado está suscitando estos días la pequeña glorieta que regula el tráfico del polígono de Fuente Santa y la carretera hasta Venta de San Bárbara y Cerro Vidriero y, sobre todo, recibe a los vehículos entrantes desde Málaga y Sevilla por la autovía. La rotonda, demandada desde hace años por el Ayuntamiento de Loja y por los vecinos que suelen pasar por aquí con sus coches, ha sido realizada por la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía en los últimos días, pero, lejos de satisfacer tan dilatada demanda, está provocando no poco debate en relación a su apariencia y, sobre todo, a su ubicación y señalización.

Por eso, el gobierno municipal del PP y el Grupo Parlamentario Popular en la cámara andaluza han anunciado su intención de pedir una solución al respecto a la administración autonómica, que es la competente en esta carretera regional. El alcalde lojeño, Joaquín Camacho, calificaba la obra de "actuación chapucera", que "no puede ser considerada siquiera como rotonda". Para Camacho, cuyo grupo municipal presentará en el próximo pleno una moción al respecto, "esta no es la rotonda que merece una zona industrial y una entrada principal a Loja, además de vía muy transitada por los vecinos de Cerro Vidriero, Venta de Santa Bárbara y Fuente Santa".

Escrito de los vecinos del Taxi-Mesón de Arroyo

Miembros de la Asociación de Vecinos de Mesón de Arroyo-Taxi y de las pedanías de Cerro Vidriero y Venta de Santa Bárbara también se manifestaban al respecto. "En vez de solucionar el problema se ha empeorado, porque tendría que haberse hecho más arriba. No hay casi visibilidad y los camiones y tractores no pueden maniobrar", comentaba Ana Redondo, alcaldesa pedánea de Santa Bárbara.

A juicio del alcalde lojeño, la obra de la Junta "ha querido callar una petición vecinal y del Ayuntamiento, pero parece una falta de respeto a los ciudadanos y a Loja", valoraba Camacho, que anunciaba la presentación de una moción plenaria que traslada el escrito elaborado por la asociación de vecinos de Taxi-Mesón de Arroyo al respecto de la controvertida rotonda.

También Ana Vanesa García, parlamentaria popular, adelantaba que el Grupo Parlamentario del PP presentará una pregunta en la cámara para saber qué medidas se van a tomar para solucionar esto y cuándo se harán. "En caso de que no se responda, se planteará una Proposición No de Ley", indicaba. Tanto García como Camacho han criticado la "escasa" inversión autonómica de la Junta en Loja y su comarca. "No es de recibo que después de tantos años Huétor Tájar siga sin puente y Alhama y Ventorros sin carretera", afirmaba la parlamentaria popular, para la que "los delegados de la Junta tenían que haber venido a Loja la semana pasada con compromisos y con los 3 millones de euros que la Junta debe a la ciudad de la Patrica".