El PP cuestiona que la carretera de Ventorros tenga presupuesto este año Carretera de Ventorros, cerca del casco urbano de Loja. / FOTOS:JORGE MARTÍNEZ MAROTO Mientras, los socialistas acusan a los populares de "crear alarma social" sobre la obra y "confundir a los vecinos" NOELIA JIMÉNEZ GARCÍA Loja Lunes, 17 julio 2017, 19:36

El PP y el PSOE elegían esta mañana el mismo lugar para hablar de la carretera de Ventorros de San José, que une Loja con la pedanía, además de con Zagra y Algarinejo. Junto al cruce con el polígono Frontil, cerca del punto donde aproximadamente se iniciará la reforma del primer tramo de la A-4154, representantes de ambos partidos comparecieron con apenas una hora de diferencia para exponer sus posturas en torno a este proyecto, que se remonta a 13 años atrás y que ha pasado por hasta tres planes de carreteras distintos.

Mientras que el PP acusa al PSOE de "mentir" a los vecinos sobre la obra -anunciada el pasado 2016 para este año y ahora trasladada "al primer semestre de 2018" según el consejero de Fomento, Felipe López-, los socialistas aseguran que el "PP está "creando alarma social" y "confundiendo a los vecinos" sobre este tema.

Camacho, García y Arco, tras la comparecencia. / JORGE MARTÍNEZ MAROTO

La doble comparecencia de los partidos se produce pocas jornadas después de que la Comisión de Fomento del Parlamento Andaluz aprobara una Proposición No de Ley (PNL) del PP "instando al gobierno andaluz a que la obra comience en este 2017, puesto que hay consignación presupuestaria suficiente", decía la PNL, en cuya votación se abstuvieron los socialistas. Para el alcalde de Loja y presidente el PP lojeño, Joaquín Camacho, "es gravísimo que el PSOE se abstuviera sobre un tema tan importante" y centró gran parte de su malestar en el parlamentario socialista lojeño, Miguel Castellano. Tanto Camacho como la parlamentaria popular Ana Vanessa García, consideran que "el gobierno socialista de la Junta ha mentido a Loja y a los ventorreños sobre este tema". "Si ese dinero está consignado para esta carretera, ¿por qué no se invierte este año?", plantéo Camacho, que también reclamó a los socialistas "transparencia" y "claridad" sobre la A-4154.

Para Ana Vanessa García, "el PSOE ha perdido toda la credibilidad en el Poniente". "Hicimos un acto de fe creyendo que había presupuesto para la carretera. A lo mejor fuimos crédulos y en realidad no hay presupuesto este año para la obra", llegó a cuestionar la parlamentaria. "Ellos tienen que conocer los trámites y no decir, como dijeron en la reunión de la delegada provincial con los vecinos en octubre pasado, que todo seguía su cauce y que la obra comenzaría este año", comentó por su parte el alcalde pedáneo, José Antonio Arco, que recordó los numerosos accidentes que tiene este vial, el último el pasado domingo.

Castellano, Mancilla y otros concejales socialistas, junto a la carretera. / JORGE MARTÍNEZ MAROTO

El PSOE "tranquiliza" a los vecinos

Por su parte, el PSOE dijo querer "mandar un mensaje de tranquilidad" a los vecinos de Ventorros. "La carretera está y sigue su tramitación normal, no peligra la financiación como al alcalde de Loja le ha dado ahora por decir en los plenos", recalcó el secretario general del PSOE de Loja, Juan Francisco Mancilla, que acusó a Camacho de "crear confusión en los vecinos" y "generar alarma" sobre el tema. Tanto él como el parlamentario socialista, Miguel Castellano, reiteraron que "el PSOE es el único partido en Andalucía que ha hecho algo por esta carretera, aunque se haya tardado más por culpa de la crisis", matizó Mancilla, que indicó que "todo se ha ido informando, sin esconder nada". "Somos los únicos que hemos presentado una proposición no de ley realista en el Parlamento y no mentimos", insistió Miguel Castellano, que explicó que entre el presupuesto de ejecución de la obra y el de las expropiaciones previstas, la carretera rozará los 8 millones de euros de inversión final.

Mancilla y Castellano volvieron a asegurar que la carretera cuenta con presupuesto y que "simplemente se están cumpliendo con los anuncios, trámites y plazos de ofertas, exposición pública, alegaciones y reajustes que establece la ley". Respecto a la respuesta del consejero, Felipe López, a la pregunta que Castellano hizo en la comisión, el parlamentario la tildó de "cautelosa" respecto a las fechas. "Los socialistas llevamos trabajando desde hace muchos años en esta carretera; en 2013 planteamos la urgencia de la obra ante la entonces consejera de IU, en 2010 se anunció la redacción del proyecto de obra -aunque al final se tuviera que aplazar por motivos económicos- y, ahora que la solución va a llegar, el PP plantea una PNL. Van a remolque", valoró Castellano, que, como Mancilla, pidió a los vecinos "calma" sobre esta obra, "que llegará pronto y que, precisamente por eso, está poniendo nervioso al PP".