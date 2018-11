El circo Roma Dola funciona en Loja tras certificar el Seprona el buen estado de los animales Tras la denuncia de varios colectivos, el Ayuntamiento sigue insistiendo en que «no se ha dado licencia» y que «no puede impedir su funcionamiento» mientras que SOS Animalicos asegura que «el alcalde ha perdido toda la credibilidad» en relación al asunto IDEAL Loja Sábado, 17 noviembre 2018, 20:41

Tras la polémica por la llegada a Loja del Circo Roma Dola, denunciado por varios colectivos de protección animal por no tener en las condiciones más idóneas a sus animales, el espectáculo circense finalmente está funcionando este fin de semana dentro de las sesiones que tenía previstas. Tanto el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil como la Oficina Comarcal Agraria (OCA) certificaron estos días el buen estado de los animales y que se cumplen las condiciones higiénicas y sanitarias de sus instalaciones, según ha explicado el Ayuntamiento lojeño en una nota de prensa enviada en la noche de ayer.

Según la nota, «el Ayuntamiento de Loja reclamó a la Oficina Comarcal Agraria y al Seprona» que intervinieran dentro de sus competencias. Indica la misma nota que, tras la visita al circo, instalado en un solar privado, «se comprobó el cumplimiento de la normativa referente a condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones, la documentación tanto del núcleo-zoológico como de los animales existentes, así como del bienestar de los mismos». Asimismo, el Seprona constató »que los animales están en las condiciones adecuadas que marca la legislación y no hay indicios de maltrato animal«, recoge el comunicado municipal.

Desde el Consistorio destacan que «también se cuenta con las diligencias de la Policía Local, que desde el momento de la instalación del circo pidió la documentación necesaria de vehículos y equipamientos».

No obstante, el Ayuntamiento de Loja asegura que «no da la licencia, aunque, al cumplir todos los requerimientos que marca la Ley, no imposibilitará su funcionamiento», ya que, de hacerlo, puede ser denunciado por el propietario de la empresa. Con el circo en funcionamiento, el alcalde de Loja, Joaquín Camacho, asegurò a través de la nota que «el Ayuntamiento ha hecho lo que no han hecho otros, que es corroborar con las herramientas que tiene la administración pública el estado de los animales». Camacho lamentó la polémica que se ha desatado al respecto y afirmò que «el objetivo que se ha buscado es que la imagen de Loja no se viera perjudicada».

SOS Animalicos habla de «pérdida de credibilidad»

Por otra parte, desde SOS Animalicos Loja también valoraron la gestión que sobre el tema ha hecho el gobierno local. «El alcalde pierde cualquier credibilidad ya que tanto la compañía de circo como SOS Animalicos, como todas las personas que han seguido este proceso, son conscientes de que ha mentido a ambas partes y de manera pública», difundieron en las últimas horas en su página de Facebook.