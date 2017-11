Uno de cada cinco niños lojeños tiene sobrepeso y el 14,5% presenta obesidad Presentación del estudio y de la quincena. / FOTOS: J.M.M. Son algunos de los datos de los estudios presentados con motivo de la 'Quincena de la Salud', con una veintena de propuestas hasta el 1 de diciembre N.J.G. Loja Jueves, 16 noviembre 2017, 19:36

Loja comienza estos días su 'Quincena de la Salud'. Lo que empezó siendo siete días en ediciones pasadas, ya reúne a lo largo de más de dos semanas una veintena de actividades sobre hábitos de vida saludables, prevención de enfermedades y beneficios de la actividad deportiva.

Para comenzar estos días de vida sana, el área de Deportes del Ayuntamiento de Loja ha presentado algunas de las conclusiones de los estudios que ha realizado en los últimos meses en relación a la salud de los más pequeños en particular y los hábitos deportivos de la población en general. En concreto, los estudios concluyen que el 21,1% de los niños lojeños de entre 3 y 12 años tiene sobrepeso y que el 14,5% presenta obesidad. El estudio, realizado sobre una muestra de 1.010 niños de los cinco colegios del casco urbano lojeño, revela datos tan interesantes como que ya a los 8 años hay un 2,5% de menores obesos o que cada vez hay más niños que se salen del estándar de peso propio de su edad. Con todo, el estudio explica que los datos de Loja encajan en lo que viene ocurriendo en otros lugares. Por ejemplo, Loja está por encima de Granada en términos de obesidad infantil pero por debajo en casos de sobrepeso. Además, tanto en datos globales de sobrepeso como de obesidad, las cifras lojeñas están por debajo de la media andaluza y española.

Fieles al deporte

Por otro lado, esta 'Quincena de la Salud' también ha proporcionado datos sobre los hábitos deportivos de los vecinos de Loja. Las conclusiones hablan de que hay un aumento de la fidelidad a la práctica deportiva, es decir, quien comienza a hacer algún tipo de actividad va aumentando su frecuencia. Pormenorizando, la investigación realizada por el área municipal de Deportes indica que el 27% de la población lo practica suficientemente, el 37% tiene interés pero no lo practica como quisiera, un 17% ha abandonado la práctica deportiva, un 4% está aún indecisa sobre si comenzar o no y un 13% no tiene el más mínimo interés por iniciarse.

La quincena saludable

Esta iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Loja, ha comenzado con la vista puesta en concienciar sobre la necesidad de cuidarse. Se incluyen un conjunto de actividades deportivas como las rutas saludables para adultos, la ‘Mañana saludable’, la ‘Fiesta de la castaña’,los campeonatos de Fútbol 3 para niños “Cortando la Calle” o el III Ciclobithón 'Ciudad De Loja', que promueve el gimnasio Fitness FYS y se celebra este fin de semana en la plaza Blanca.

El ‘Día de la Bicicleta’ tendrá lugar el domingo 26 y servirá para homenajear al nuevo ciclista lojeño profesional Juan Antonio López-Cózar, que este año comienza como profesional en el equipo Euskaltel. Y, como novedad este año, tendrá lugar la 'I Convivencia deportiva de centros ocupacionales', en la que se darán cita personas de Loja, Huétor Tajar, Alhama y Montefrío. También se han programado 'Desayunos Saludables' en los centros educativos del municipio, unas jornadas de 'Gastronomía Saludable' en el IES Virgen de la Caridad y el programa 'Sintonía Joven', en la radio municipal.

También habrá formación, como un curso de Primeros Auxilios, un taller para mejorar el autoconocimiento personal o charlas como 'Experiencias de Éxito en Solidaridad'. Pero la actividad central es, un año más, el V Encuentro de 'Loja en Salud', donde se expondrán todo tipo de puestos relacionados con la promoción de la salud, talleres con profesionales de la medicina, stands informativos de casas comerciales relacionados con los hábitos de vida saludables, así como actividades de distintas áreas municipales y de comercios de Loja y Granada.

El alcalde, Joaquín Camacho, calificó esta quincena como "una de las actividades en las que más énfasis se pone desde el Ayuntamiento". Por su parte, el concejal de Salud, José Antonio Gallego, enumeró la gran cantidad de agentes implicados en esta iniciativa, como profesionales sanitarios, personal deportivo, deportistas, asociaciones, colegios, etc.