La chirigota 'La mía, la más larga' y la comparsa 'Los soñadores', primeros premios en Loja

Como ocurre casi todos los años, el jurado del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Loja no lo ha tenido nada fácil para elegir a los premiados en esta XXII edición. Letras con contenidos estudiados al detalle, puestas en escena de gran calidad y música bien interpretada que hicieron que la final del concurso, aunque este año con menos público, haya vuelto a ofrecer un buen ejemplo del Carnaval hecho desde las agrupaciones, presentadas esta vez por la murga de Kica Montoro y Rocío Ortiz.

Los cotillas de 'La mía, la más larga', de Salar, se han llevado este año el primer premio en la modalidad de chirigotas. Enrique Moncada y compañía 'hilaron fino' y se ganaron la ovación y carcajadas del público casi desde principio a fin. Con una lengua tan larga como una corbata, una oreja bastante 'poderosa' y una parabólica sintonizable, los chirigoteros le dieron un repaso hilarante a ciertos temas de la actualidad 'rosa' de Loja, con menciones, como no, a los alcaldes lojeño, Joaquín Camacho, y salareño, Armando Moya, presentes en las gradas. Con 33 años de experiencia en el Carnaval, la chirigota de Salar también habló de las enfermedades mentales y cantó una letrilla al Alzheimer que emocionó. Su pasodoble a Loja se llevó un premio especial. "No me des más que hablar, que luego tú te mosqueas si te sacamos en Carnaval", cantaban los salareños.

'Los del Lidl' de Capelo y Pelayo se llevaron el segundo premio entre las chirigotas. Su ' tipo' en torno a la realidad de Corea del Norte y la amenaza de bomba nuclear sirvió para lanzar 'explosivos' y potentes 'torpedos' llenos de crítica y fina ironía que hablaron del conflicto catalán y de los paralelismos y peligros que albergan todo tipo de nacionalismos. "Para protestar por los recortes no sacan la bandera" venían a decir los chirigoteros, que además ofrecieron continuas escenas de humor hablando de política, cotilleos y noticias locales como el derribo de la estación de Loja. Para terminar, se animaron a emular el conocido 'In the navy' de Village People , como claro himno a la libertad por encima de todo.

'Las que están en su punto', chirigota marbellí, son esas vecinas chismosas que están en un taller de 'lanaterapia' haciendo punto. 'Dándole un repaso' a todo el mundo se llevaron el tercer puesto de la modalidad.

'Los soñadores' gaditanos

'Los soñadores', de Algeciras, fueron la comparsa 'reina' de la noche del Carnaval. En sus filas, el lojeño Javier Ramírez 'Pumuki', del que es uno de los pasodobles que la agrupación cantó en el Adolfo Suárez. Con su fantasía, soñando carnavales, se ganaron el primer premio -y horas después, también lo consiguieron en el concurso de Cabra-. Repiten con el premio porque ya ganaron el año pasado como 'La afición'.

El segundo premio de comparsas y el especial al mejor popurrí fue para 'La perla dorada' de Marbella y su tipo de vendimiadores malagueños, mientras que el tercero fue para otros malagueños, 'Los becarios', una agrupación nueva que sonó muy bien y cantó a una sociedad "dormida" en la que no hay "valentía" ni en Carnaval. Las granadinas de 'Venecia sin ti' lograron el cuarto puesto y el premio al mejor vestuario. Con vestimentas venecianas espectaculares, destacaron por sus letras por la Igualdad y una afinación preciosa.

También se presentaban en el prólogo del concurso 'Las Ninfas' del Carnaval, este año protagonizadas por símbolos de Loja como el rosco, la rosa y la llave y otros elementos del carnaval local como 'La colombina'. "Son trajes con mucha luz y mucho de Loja y su Carnaval", explicaba una de las ninfas, Encarni Murillo, que también confirmaba la asistencia del grupo al pasacalles y al Domingo Teoletero.