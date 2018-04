El Ayuntamiento lojeño reinicia los trámites para el préstamo del Centro Deportivo Urbano FOTO J.M.M. El PSOE, que no apoyó este punto en pleno por los dos contenciosos abiertos por la obra, asegura que éstos «podrían suponer un gasto de casi 3 millones de euros» R.I. Loja Martes, 17 abril 2018, 18:43

La obra del Centro Deportivo Urbano de Loja -el complejo que incluye las piscinas cubiertas- no podrá reactivarse aún. Ha sido en el último pleno de la corporación cuando se han tenido que reiniciar los trámites para conseguir la financiación que permita terminar la obra, un préstamo de más de 3,3 millones de euros con los que acabar un proyecto paralizado desde 2012. La causa de este problema financiero estaría, según se explicó en el pleno, en que la entidad que había presentado las mejores condiciones se ha negado a formalizarlo al considerar que su oferta solo estaba vigente para 2017.

Se pierde así un año de procedimientos administrativos para buscar la financiación. Logrado el certificado de la Intervención municipal del Ayuntamiento y la autorización de la Consejería de Hacienda de la Junta, todo parecía estar listo para reactivar la obra. Sin embargo, tras el último problema financiero la opción estaba en iniciar un expediente nuevo, y así se hizo en sesión plenaria. En este caso el crédito es por valor de 3,38 millones de euros, menos que antes, una vez se ha elaborado un nuevo proyecto que redimensiona los servicios e instalaciones, que incluyen dos piscinas cubiertas, un amplio gimnasio y pistas deportivas de tenis y pádel.

Sin embargo el tema ha enfrentado a gobierno (PP) y oposición, porque el PSOE no ha apoyado este nuevo expediente. «El PSOE no está en contra del Centro Deportivo Urbano sino de la mala gestión que se está haciendo de este proyecto», indicó el portavoz municipal socialista, Gonzalo Vázquez, que recordó que «hay dos juicios pendientes de resolución por este tema y pueden suponer un gasto al ayuntamiento de casi 3 millones de euros». Por un lado, la Junta de Andalucía reclama consistorio la subvención concedida en 2010 para el Centro Deportivo, de 1,7 millones de euros, y, por otro, según los socialistas habría que añadir el millón de euros que también pide la empresa constructora -que inicio la obra.

En respuesta a estas críticas, el alcalde, Joaquín Camacho, negó las acusaciones de «dejadez». Camacho dijo que en todo este tiempo «no se ha parado de gestionar» y que, si el préstamo no se ha pedido antes, ha sido porque «no había dinero para terminar un edificio de 3,3 millones cuando el Ayuntamiento no tenía liquidez, cortaban la luz y se debían ocho millones a proveedores». En cuanto a los contenciosos administrativos en marcha, explicó que el que hay contra la Junta lo ha promovido el propio Ayuntamiento «porque está acreditado por los técnicos municipales que la subvención está invertida». Sobre el de la empresa dijo que, con la liquidación de la obra, ésta debía recibir 100.000 euros, y no el millón que pide, «por lo que el tema hay que pelearlo en los juzgados», remarcó.

Finalmente, el expediente salió adelante por mayoría, con los votos del Partido Popular y del concejal no adscrito Alejandro Ronda, mientras que el PSOE votó en contra.