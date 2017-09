El Ayuntamiento lojeño subvenciona los libros de Infantil de 89 niños FOTO: JORGE MARTÍNEZ MAROTO El área de Bienestar Social se ha hecho cargo del 100% del gasto y ha destinado este curso 7.459 euros N.J.G. Loja Domingo, 17 septiembre 2017, 18:30

El Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Loja lleva varios años subvencionando los libros de Educación Infantil de los menores cuyas familias acreditan tener una situación económica precaria. En esta ocasión ha dedicado a ello 7.459 euros, según la concejala de Bienestar Social, Matilde Ortiz, que explicó que se han beneficiado de estas ayudas 82 familias y 89 menores en total. "Se han estudiado los casos de los solicitantes, trabajando con exhaustividad en los entornos familiares con dificultades", indicó la edil, que se refirió también a la "sensibilidad ante las necesidades de niños con situaciones complicadas".

Ortiz se refirió al objetivo de estas ayudas, esto es, "que las dificultades económicas de los padres no afecten a los niños", subvencionando así el Consistorio el 100% del gasto de estos libros de Infantil, que no cubre la gratuidad de las enseñanzas obligatorias. A cambio de la subvención municipal, las familias beneficiarias tienen que comprometerse a gastar en una librería de Loja 25 euros en material escolar. "El hecho de que aumente el gasto no es impedimento; por ejemplo, en 2014 fueron 4.000 euros y en 2016 6.094 euros. Queremos que ningún niño que cumpla los requisitos se quede sin libros", garantizó.

El alcalde, Joaquín Camacho, insistió en que "no se trata de ayudas para un colectivo, un colegio o un barrio, porque hay beneficiarios en prácticamente todos los centros". En concreto se han subvencionado a 23 niños del colegio Elena Martín Vivaldi, 14 del Caminillo, 16 de San Francisco, 15 del CEIP Victoria, 12 del Pérez del Álamo, 1 en Gibalto, 6 en Taxara y 2 en Monte Hacho.

Camacho aseguró que "el Ayuntamiento de Loja es de los pocos que dan estas subvenciones" y adelantó que "se seguirá aumentando el dinero siempre que sea necesario; ningún niño que lo necesite se quedará sin libros".