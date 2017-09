El Ayuntamiento lojeño destina más de 125.000 euros a reformas y arreglos en colegios Los directores y directoras de los centros educativos del casco urbano, junto al alcalde y los concejales. / FOTO: JORGE MARTÍNEZ MAROTO El área de Mantenimiento ha acometido mejoras como pintura de edificios, saneado de ventanas e incluso remodelaciones en los centros de la ciudad N.J.G. Loja Martes, 19 septiembre 2017, 19:47

El Ayuntamiento de Loja ha destinado este año más de 125.000 euros a sanear los colegios de la ciudad. Durante los últimos meses, y sobre todo aprovechando el verano, el área de Mantenimiento del Consistorio ha realizado las mejoras más necesarias que venían demandando los equipos directivos de los centros educativos. Han sido labores de pintura interior y exterior -como las del colegio San Francisco-, arreglos de ventanas persianas, adecentamiento de patios o incluso, como ha sido el caso del colegio Victoria, remodelaciones de las instalaciones, con la creación de dos nuevas aulas y sus baños.

El concejal de Educación, José Antonio Gómez, destacó "el esfuerzo económico y de personal que ha hecho el Ayuntamiento" para acometer estas mejoras, que, según el edil, se han hecho en un 65% de los casos en colegios urbanos y en un 35% en colegios rurales.

José Antonio Gallego, concejal de Mantenimiento del Ayuntamiento de Loja, explicó las actuaciones más importantes de cada centro de la ciudad. Así, en el CEIP Elena Martín Vivaldi se está arreglando el patio de infantil y eliminando barreras arquitectónicas que aún existían, además de reparar las persianas, todo con personal municipal, trabajadores del PFEA y empresas externas. En el colegio La Victoria, se ha realizado la pintura del patio y la fachada, se han quitado humedades y se han realizado dos nuevas aulas. El colegio Pérez del Álamo estrenó pintura en el interior del edificio así como en el patio, mientras que en el CEIP San Francisco se ha realizado el hormigonado del patio infantil, la pintura interior y exterior íntegras y la mejora del vallado. En cuanto al colegio Caminillo, se han pintado algunas aulas y se va a hacer lo mismo con el patio y las zonas exteriores. Además, ya en el medio rural, en el colegio Besana de Ventorros de San José se han pintado interior y exteriormente los dos edificios, de Infantil y Primaria, en tanto en el colegio de Riofrío se va a instalar por primera vez calefacción gracias a una inversión municipal de más de 10.000 euros, anunció el alcalde, Joaquín Camacho.

Aula de la Naturaleza del colegio Caminillo

El regidor lojeño aseguró que “muchas de estas labores no corresponden al Ayuntamiento sino a Educación”. “Se han hecho actuaciones dentro de las peticiones y las posibilidades que había. Eran problemas no de un año ni de dos”, recalcó Camacho, que reconoció que “todavía queda mucho por hacer” y que “ha habido varios años en que no había capacidad de inversión por parte del Ayuntamiento y el mantenimiento se ha limitado a lo mínimo”.

Camacho indicó que en el presupuesto de 2017 se aumentó la partida para mantenimiento y conservación de colegios, que es competencia municipal. “Algunas de las cosas que se han hecho van más allá de la responsabilidad del Ayuntamiento, como las dos nuevas aulas del colegio Victoria, pero es una obligación invertir en educación”, argumentó.

Camacho adelantó asimismo que el Consistorio planteará una memoria económica para la creación de un aula de la naturaleza en el colegio Caminillo, cuya comunidad educativa viene reclamando este proyecto desde hace tiempo. Por último, pidió colaboración institucional y reclamó a la Delegación de Educación que se haga un plan de mejora de instalaciones educativas y de climatización en los centros. “Siempre con la colaboración del Ayuntamiento, que incluso está dispuesto a participar en la cofinanciación”, señaló.