El Ayuntamiento lojeño continúa con la limpieza de Riofrío, a cuya recuperación lleva destinados 50.000 euros Se ha contratado a empresas externas para actuar en zonas públicas y privadas y retirar broza de los cauces «ante la tardanza de las ayudas de otras administraciones», critica el gobierno local

Dos semanas después del desbordamiento del arroyo Salado en Riofrío, el concejal de Urbanismo, Joaquín Ordóñez, y el alcalde de Loja, Joaquín Camacho, han visitado la zona para reunirse con los responsables de las cinco empresas lojeñas contratadas para, con maquinaria pesada, retirar los escombros y enseres arrastrados por la corriente.

Según apunta el Ayuntamiento de Loja en una nota de prensa, «aún queda mucho trabajo por hacer, a pesar de que se ha actuado en la limpieza del propio cauce del río con el objeto de evitar daños mayores si hubiera futuras precipitaciones». Según el comunicado municipal, al menos queda una semana más de trabajo de estas empresas, a cuya contratación el Ayuntamiento lojeño ha destinado ya 50.000 euros, al margen de la continua labor que realizan diversos efectivos municipales.

Ordóñez explicó que se está llevando a cabo una «limpieza exhaustiva del cauce», así como en plazas, establecimientos y viviendas privadas. «En estas dos semanas, todo lo que se ha hecho lo ha realizado el Ayuntamiento de Loja», se quejó el edil, que añadió que «han venido muchos gestores políticos, pero ninguno ha puesto un euro sobre la mesa». Según el edil lojeño, en este tiempo «la Confederación del Guadalquivir no ha aparecido», pese a «los graves problemas que hay cauce arriba y abajo del río, por los materiales acumulados».

Por su parte, el alcalde pedáneo de Riofrío, Alejando Aguilera, volvió a expresar su «indignación por la falta de respuesta de las administraciones competentes en la materia». «Aquí vinieron e hicieron promesas, pero, si no se cumplen, las palabras se las lleva el viento», reprochó el pedáneo, que también denunció que «desde la Venta del Rayo hasta Riofrío el arroyo está peor que antes, por lo que, si hay otra riada, las consecuencias serán más graves».

Más ayuda

Por último, el alcalde lojeño se mostró crítico con otras administraciones, porque -dijo- «no han aparecido para dar soluciones»; además, recordó que «en anteriores inundaciones en la Venta de Santa Bárbara se prometieron actuaciones que luego no se cumplieron». «Espero que no vengan prometiendo cosas que luego no realizan», expresó el primer edil, que solicitó ayuda a las administraciones para que «Riofrío vuelva a brillar y crecer como venía haciendo».

Según el regidor, la oficina municipal de información a los damnificados estará quince días más recopilando datos que permitan pedir la declaración de zona catastrófica, para solicitar las ayudas pertinentes. Camacho elogió la labor realizada en la zona de la catástrofe por Bomberos, Policía Local, Gemalsa, Área Municipal de Mantenimiento y Protección Civil y el «ejemplo de solidaridad dado por todos los vecinos, venidos desde diferentes puntos del municipio para ayudar».