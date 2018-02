El Ayuntamiento lojeño no conocía el proyecto de la rotonda, según el gobierno municipal El concejal, mostrando la imagen recibida de la rotonda. / FOTO J.M.M. El concejal de Urbanismo, Joaquín Ordóñez, acusa a Fomento de "mentir" sobre la glorieta de Fuente Santa, de la que "no se ha recibido ningún escrito en el consistorio" N.J.G. Loja Viernes, 2 febrero 2018, 19:12

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Loja, Joaquín Ordóñez, ha negado que el Ayuntamiento de Loja "haya recibido nunca el proyecto de la rotonda de Fuente Santa ni que se haya registrado por parte de Fomento ningún escrito en el Consistorio solicitando opinión o información a los técnicos". El edil ha salido al paso así de la nota de prensa remitida por la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, un escrito en el que el organismo aseguraba que el gobierno local y el Ayuntamiento habían dado su "visto bueno" a la obra y que "había sido acordada" con el consistorio.

Sin embargo, Ordóñez ha acusado a Fomento de "mentir". Según el edil de Urbanismo tanto el alcalde, Joaquín Camacho, como él conocieron que se iba a hacer la obra de la rotonda el 27 de noviembre, en la visita del consejero de Fomento, Felipe López, para anunciar la obra de la carretera de Ventorros de San José. "La delegada por aquel entonces nos informó de que se iba a hacer antes de acabar el año y que el Ayuntamiento no tenía porqué conocer un proyecto que es de una carretera autonómica", ha explicado el edil, que, aun así, ha admitido que conoció la obra prevista por una imagen enviada a través de whatsapp por un responsable técnico de la Consejería. Ordóñez ha señalado que ya entonces -y en la misma conversación con el citado representante de Fomento- transmitió que "así no se solucionaba nada". Además de ser una rotonda "de pequeñas dimensiones", no incluía los pasos de peatones y la salida de Cerro Vidriero ni siquera se contemplaba, ha indicado el edil. "Se atendió A lo que planteábamos en ese momento como imprescindible; se pusieron pasos elevados para reducir la velocidad y cinco focos adicionales para aumentar la iluminacion. Pero en ningún momento se ha consultado al Ayuntamiento cómo creíamos que se debía hacer una obra que lleva pidiéndose desde hace décadas", ha afirmado Ordóñez, tras asegurar que puede "demostrar" que el Ayuntamiento "no ha dado ningún visto bueno ni ha sido consultado como corresponde entre administraciones". "Que venga el delegado a Loja y dé explicaciones a los vecinos de porqué se ha hecho así", ha concluido.