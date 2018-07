Los 'ángeles de la guarda' de los animales sin hogar Tres colaboradoras, con sus 'animalicos' rescatados. / CHAPA 'SOS Animalicos Loja' reclama la aplicación de leyes y ordenanzas y mayor concienciación | La asociación altruista ha gestionado en cuatro años casi quinientas adopciones de perros o gatos abandonados, y atiende entre 10 y 30 casos nuevos cada mes NOELIA J. GARCÍA LOJA Martes, 24 julio 2018, 16:43

Guita es una perra podenca que, temerosa de todo humano que se le acercase, deambulaba a diario por la zona de Mesón de Arroyo, en Loja. Lo hacía con su guita atada con fuerza al abdomen. Una barriga consumida por la presión de esa cuerda, desde que algún vecino con poca humanidad le atara el cordel como 'gracieta' o tortura. El caso es que Guita, como la han bautizado sus 'ángeles de la guarda', estaba casi sentenciada a una muerte prematura, tanto por la cuerda que tenía pegada a su cuerpo como por el abandono al que estaba sometida desde que naciera en un viejo solar junto a sus hermanos.

El acierto de un vecino -Juan Alonso- que dio a conocer el caso, la generosidad de Marta -que fue a Loja desde Marbella a las nueve de la noche de un domingo para intentar sin éxito cogerla en un primer conato de rescate- y la labor desinteresada de 'SOS Animalicos' -que preparó un dispositivo para 'ganarse' a esta perra huidiza- han hecho que Guita tenga ahora una segunda oportunidad, en una casa de acogida primero y mediante una familia adoptiva después.

Pero el de Guita no es un caso aislado. 'SOS Animalicos Loja' es la llamada de socorro de muchos animales de compañía que necesitan ayuda. El colectivo, con 45 socios actualmente, atiende cada mes a entre 10 y 30 animales domésticos abandonados en calles, solares, campos, carreteras, caminos... De hecho, a los pocos días de lo de Guita rescataron con la colaboración de la Guardia Civil a Panza, otra perra mal nutrida, atada largo tiempo y desorientada por la A-92, en Salar.

«Para los animales no hay festivos; te necesitan y ahí estamos nosotros»

1.500 casos por sus manos

Desde que comenzaron a funcionar como asociación altruista hace cuatro años han atendido unos 1.500 casos, gestionado decenas de casas de acogida temporal y logrado casi 500 adopciones con contrato y seguimiento. Pero el problema, lejos de descender, no deja de crecer. Los abandonos, los animales sin esterilizar y los casos de 'animalicos' maltratados -que hay que separar de sus irresponsables propietarios- son un problema demasiado numeroso aún como para que las familias y hogares dispuestos a hacer un hueco a estos compañeros suban en número al mismo ritmo.

«Estamos saturados. Actualmente no podemos hacernos cargo de más acogidas ni adopciones, porque los gastos hasta que se soluciona el problema corren a nuestro cargo y no podemos seguir endeudándonos más», explicaban estos días. También necesitan más casas de acogida, el espacio intermedio donde tener al 'animalico' hasta que es adoptado definitivamente. «Contamos con menos de diez hogares de acogida. Hay más casas que colaboran, pero no son fijas», precisan.

La exigencia a la que se está viendo sometido este colectivo es tal que no pocas veces se leen en redes o escuchan comentarios en la calle que prácticamente cargan sobre él la obligación de coger todo perro o gato callejero que haya, pese a que -como otros muchos colectivos 'animalistas'- se trata de una asociación completamente altruista formada por personas voluntarias que se dejan mucho tiempo -e incluso dinero- en mejorar la vida de estos 'peludos', como cariñosamente les llaman. «Es cierto que nos van tomando más en serio, pero abandonos y maltratos siguen ahí. Las críticas y burlas hacia nosotros siguen ahí», lamentan.

En el caso de un perro adulto sin problemas de salud -que es lo más frecuente-, los gastos oscilan entre 150 y 250 euros. «Si los tenemos desde cachorros, los gastos se incrementan ya que hay más vacunas que poner y, si el animal está enfermo o necesita cirugía, crecen de 300 a 1.000 euros», explican desde la asociación, que, aunque cuenta con el apoyo económico de algunas familias y particulares y la colaboración de varios establecimientos, se ha visto en las últimas fechas obligada a echar el freno contra su voluntad.

Cada mes se localizan entre diez y treinta nuevos casos en Loja y el Poniente, a los que hay que sumar los 'animalicos' que se quedan en las casas de los asociados hasta adopción. «Algunos llevan años y no se adoptan. Así que, atendemos una media de ochenta 'animalicos' al mes», comentan desde el colectivo, que afirma que el problema no son tanto las leyes como su aplicación. «Es obligatorio desde hace años que perros y gatos tengan microchip pero, ¿cuántos lo tienen? ¿Qué hacen los para que se cumpla esa ley? ¿Cuántos perros hay sin vacunas y sin los cuidados mínimos? La mentalidad cambiará con las leyes cuando éstas se cumplan, y para eso deben actuar las autoridades», critican, seguros de que la solución pasa por aplicar y endurecer las sanciones. Si hubiera una regularización con el chip, por ejemplo, no existirían abandonos sin pena. Sería una medida disuasoria y a la larga educativa.

El 2017 fueron recogidos en todo el país 104.834 perros, según el 'Estudio sobre el abandono, la pérdida y la adopción de animales de compañía en España' de la Fundación Affinity. Lo cierto es que, aunque se ha avanzado en cuanto a legislación para empezar a solucionar este problema -más cercano a la falta de educación y valores que a la cuestión legal-, hay diferentes normativas según comunidades -la andaluza, obsoleta para muchos, es de 2003-. Y los ayuntamientos también pueden aportar sus propias ordenanzas si así lo quieren, como en el caso de la ordenanza del Ayuntamiento de Loja.