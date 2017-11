HABLAMOS CON... La ciclista lojeña Mª José Martín "Hay vivencias que te saben mejor que una victoria" Mª José Martín, en la facultad de Ciencias de la Actividad Física. / FOTO CEDIDA POR M.J.M. DE DDINTERACTIVA La joven lojeña ha sido once veces campeona de Andalucía y tres 'Top 15' de España N.J.G. Loja Jueves, 2 noviembre 2017, 11:57

Tiene 20 años y lleva 16 sobre la bici. Fue de las primeras ciclistas ‘escolares’ granadinas y, aunque a ella le cueste reconocerlo, es una de las mejores deportistas del ciclismo provincial y regional femenino. Ha disputado 17 campeonatos de Andalucía, en los que ha sido once veces oro, cuatro plata, una vez bronce y otra vez cuarta. Además, ha participado en siete campeonatos de España, en los que ha logrado tres ‘top 15’ y dos ‘top 25’. Ahora, en la Unión Ciclista Fuenlabrada, sigue compitiendo en la Copa de España, el Campeonato de Andalucía y otras pruebas como el Torneo Euskaldum, la Copa de Madrid o la Vuelta a Valencia.

–Por su dilatada trayectoria y su juventud, se podría decir que aprendió a montar en bici antes que a andar...

–Casi [Risas]. Es algo que muchas veces he pensado, pero cuando era pequeña no había bicicletas estilo correpasillos. Si no, seguro.

–Su pasión por el ciclismo, le viene de familia. Pero está claro que es una decisión personal ¿qué le aporta la bicicleta?

–La bicicleta te aporta libertad durante los entrenamientos, confianza en el poder conseguir tus metas o superar esos pequeños miedos que podemos tener, además de un tiempo para pensar en todo o no pensar en nada.

–¿Cuáles son sus primeros recuerdos sobre la bici?

–Más bien pocos por lo pequeña que era, pero uno de mis recuerdos es cómo mi padre me enseñó a montar en bici, corriendo detrás de mí. No me fiaba de él porque me soltaba, sin avisarme, para que fuera sola.

–Y después de casi toda su vida ligada al ciclismo, ¿hay algo que todavía se le haga cuesta arriba como deportista?

–Los puertos en las carreras [se ríe]. A pesar de ser deportistas, somos también personas y muchas veces la cabeza falla porque ves que te esfuerzas y los resultados no llegan o sientes que no te apoyan, aunque luego lo piensas y no sea así. Se puede decir que los momentos de bajón es lo que peor llevo deportivamente hablando.

–Ahora además comienza sus estudios universitarios, ¿cómo lleva compatibilizar obligaciones y competiciones?

–En años anteriores me ha costado bastante; he llegado casi a dejar los entrenamientos debido a la gran cantidad de trabajos que ocupaban mucho tiempo en mi día a día, pero la universidad es otro mundo. Menos horas lectivas y menos trabajo en casa, por lo tanto, más tiempo para los entrenamientos y para el descanso, que también es algo importante.

–Inevitable hablar de la mujer en el ciclismo. ¿Ha vivido o notado alguna vez diferencias por razón de su sexo?

–Por lo general no, aunque es verdad que a veces escuchas algo. Pero siempre se intenta obviar y no caer en el juego. Sí es verdad que el tema económico es complicado de igualar y es donde existe la mayor diferencia. Sin embargo, el ciclismo femenino en España está pasando por buenos años. Hay nuevos equipos, más carreras, mayor nivel y de esa forma estamos luchando y haciendo callar a las personas que dañan al ciclismo de mujeres.

–También es casi ineludible tratar el problema de la seguridad de los ciclistas en las carreteras. ¿Qué opina sobre este tema y las iniciativas que surgen para reclamar medidas?

–Por desgracia siempre ha habido problemas, incluso dentro de las propias carreras. Pero durante estos años, como se está viendo, las víctimas en la carretera están aumentado y es un problema de todos, no sólo del ciclista o el conductor. Parece que los gobernantes se han dado cuenta de que había que actuar frente a este problema; las medidas impuestas están bien, ayudan, pero nos tenemos que concienciar y ser más responsables y respetuosos.

–¿Guarda un cariño especial por algún premio o todos son igual de ‘dulces’?

–Siempre es bueno ganar y gusta, pero existen otros puestos que muchas veces te saben mejor que una victoria. Mis mejores recuerdos son dos. Por un lado, una victoria. Cuando fui campeona de Andalucía en Santa Fe en 2010; para mí fue una carrera muy bonita y de sangre fría. Y el otro, es del campeonato de España de 2014. Estuve peleando toda la carrera en la escapada, hasta que me pilló el pelotón; luego conseguí llegar al sprint con ellas.

–¿Cómo es el mundo del ciclismo «por dentro»?

–Un mundo complicado, muy minucioso, en el que tienes que prestar atención hasta el más pequeño de los detalles porque es muy incierto y cualquier cosa puede pasar. Horas y años de entrenamiento pueden no servirte de nada, si en la competición tienes un pequeño fallo.

–La afición al ciclismo en Loja es grande. ¿Cómo la ve actualmente?

–En muy buen momento. Está creciendo gracias a patrocinadores que apuestan por este precioso y duro deporte que puede dar mucho espectáculo. En Loja actualmente hay dos ciclistas en equipos profesionales –Juan Antonio López-Cózar y Juan Pablo Aguilera– y está mi hermana Celia, que está a un grandísimo nivel dando mucha guerra.

–¿Cuáles son sus proyectos ahora?

–A corto plazo, seguir divirtiéndome con esta afición, ir creciendo, dando pasitos y ayudar en lo que pueda a mi equipo. A medio plazo, podría ser casi lo mismo. Siendo un poco egoísta me gustaría disputar los puestos delanteros y darles algún susto a los equipos fuertes. Todo es entrenamiento y seguir disfrutando de los sueños.