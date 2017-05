Llega la carrera de Huétor Tájar: Calor y una 'trampa' final

Sábado tarde, 19:30h. y las zapatillas de correr tendrán que estar bien atadas porque toca afrontar una nueva carrera del GPF de Diputación, en este caso la conocida como “Carrera del Espárrago, Villa de Huétor Tajar”.

¿Qué nos espera en este nuevo desafío? Sobre todo calor, mucho calor, ya que la previsión de tiempo así lo indica. Son horas muy poco recomendables para realizar una actividad física intensa como ésta, y más aún si tenemos en cuenta que la exposición al sol y a la temperatura ambiente lo es desde el momento que llegas al pueblo, calientas, te pones en la salida, etc. Esto nos lleva a ser más que precavidos con todas las medidas y acciones a tomar (hidratarse bien desde hoy mismo, llevar la ropa justa y adecuada para tal esfuerzo, protección solar y hacer uso siempre de los 2 avituallamientos que habrá en carrera, uno a partir del km 3 y otro al final del recorrido).

Se trata de una carrera exigente, no tan rápida como otras recientemente celebradas. La salida si es veloz, pero a partir del km 2, la carrera se torna dura, áspera, con paisajes muy semejantes y rutas que siempre discurren entre el devenir de la vega. Además el perfil es tendente a subir al menos hasta el km 6, con continuos falsos llanos que pueden hacerte perder el punto de ritmo adecuado. A partir de entonces afrontaremos 2 tramos característicos de esta prueba, 2 pequeñas pero intensas subidas por los puentes que cruzan la vía del tren. Se trata de 2 repechos que con el pesar de los kilómetros, la exigencia y el sofocante calor, se hacen temidos entre el pelotón de corredores.

Y cuando ya encaras la recta final, este año, en esta edición, y como “sorpresa” de última hora, nos encontramos una meta que es todo un embudo, una trampa para los corredores. Ya no termina la prueba en el Campo Municipal de futbol, y es que por complicado que parezca de entender, esa misma tarde, apenas hayamos terminado de correr, se disputa un partido de fútbol en dichas instalaciones. Han retirado la meta a una calle llena de adosados, donde la estrechez es el factor predominante y donde los vecinos tienen sus vehículos aparcados para poder acceder a las viviendas. Todo esto precedido de una semi rotonda y curva cerrada que habrá que realizar. Atentos pues a este final para que no haya ningún corredor/a accidentado/a y no tengamos que lamentar ningún contratiempo.