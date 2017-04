El Loja vence al Malagueño y mantiene vivas sus opciones

Un gol de Seco a un minuto del tiempo reglamentario permitió al Loja lograr una importante victoria ante el líder y ya campeón de la competición, el Atlético Malagueño, al que los de Funes se impusieron por 2-1 en un emocionante y disputado partido que se decidió en los últimos minutos. Y es que los tres goles llegaron ya casi en el último cuarto de hora, después de un choque muy táctico.

2 LOJA CD

1 ATCO. MALAGUEÑO Loja CD: Mazo, Choco, Álex Romero, Rafilla, Seco, Álex Moreno, Jorge Pina, Nino, Gallo (Míchel, m. 78), Del Moral (Keko, m. 86) y Diego. Atlético Malagueño: Aarón, Iván Rodríguez, Javi Jiménez, Luis (David Ramos, m. 46), Gabri, Arturo, Mula (Alfred, m. 67), Fran Castillo, El-Nesyri, Wojcik y Jack Harper (Santi, m. 62). Goles: 1-0, m. 71: Del Moral; 1-1, m. 83: El-Nesyri; 2-1, m. 89: Seco. Árbitro: Hidalgo Márquez (Sevilla). Expulsó con roja directa al visitante El-Nesyri en el minuto 88. Amarillas para los lojeños Jorge Pina y Seco; así como para el malagueño Iván Rodríguez. Incidencias: 500 personas en el municipal Medina Lauxa.

Fueron los visitantes, los primeros en llegar con peligro. En el minuto 9 Wojcik no acertó a culminar un envió de cabeza de En-Nesyri. La respuesta lojeña la puso Diego, otra vez uno de los mejores en el equipo de Funes. Su disparo lo atrapó sin problemas Aarón, al igual que un posterior intento desde la frontal. Seco, al cuarto de hora, también inquietó la meta malagueña.

El partido mantuvo el equilibrio y la igualdad, aunque el filial malagueño era temido por su calidad arriba, con jugadores como Wojcik, Harper o el camerunés En-Nesyri. Suya fue la siguiente ocasión (20') con una vaselina que se marchó fuera, con Mazo fuera del marco..

Tras el descanso fue el Loja el que empezó llegando en busca del gol. Pina, con un disparo que sacó el portero a córner, y Gallo, con un golpeo que atrapó por el centro Aarón, lo intentaron.

Los lojeños se mantenían fuertes y sin fisuras en defensa y seguían dejando sensación de peligro cuando se acercaban a la portería malagueña. Pina lo intentó con un libre directo (64') que atrapó el portero. Pocos minutos después (71') llegó el 1-0. Del Moral se encontró un buen balón en el área tras tocar Álex, y no perdonó.

Tocaba defender y lo hizo muy bien el Loja, pero el árbitro se equivocó al no conceder una falta clara sobre Rafilla y En-Nesyri no desaprovechó la ocasión de devolver las tablas al marcador (83'). Quedaba poco tiempo, pero si hay una cosa clara, es que este Loja no se rinde y mantiene la fe hasta el final. La misma que le hizo lograr el 2-1 en el 89, al culminar Seco junto al poste tras un córner.