Providencial remontada del Huétor Tájar

Dos goles en apenas dos minutos le sirvieron al Huétor Tájar para remontar un complicado partido en el derbi ante el Guadix, en el que los accitanos llegaron a adelantarse por dos veces en el marcador, llegando con ventaja al descanso. En la segunda parte, los goles de Jorge Vela y Joaquín sirvieron para levantar el partido y lograr un importante triunfo por 3-2 que mantiene al equipo de Germán Crespo en la lucha por alcanzar una de las plazas que permitan disputar la fase de ascenso.

3 HUÉTOR TÁJAR

2 GUADIX Huétor Tájar: Duesca, David Aguilar (Paco Ariza, m. 46), Migue Quevedo, Javi Gadea, Raúl, Fran (Sergio, m. 57), Jorge Vela (Adri Castro, m. 78), Mario, Eric, Manu Daza y Joaquín. Guadix CF: Álex Fernández, Dani Tejada, Adri (Mena, m. 68), Enrique Alonso (Enrique Cruz, m. 72), Carlos Jiménez, José Carlos, Cristiano, Darío, Fefo, Gúmer (Paquillo, m. 77) y Joselu. Goles: 0-1, m. 13: Joselu; 1-1, m. 19: Mario; 1-2, m. 26: Darío; 2-2, m. 58: Jorge Vela: 3-2, m. 60: Joaquín. Árbitro: Ramos Ramos (Córdoba). Amonestó a los locales Raúl, Migue Quevedo, Javi Gadea y Sergio; así como a los visitantes Álex Fernández, José Carlos y Dani Tejada.

Pese a que Manu Daza (11') estuvo a punto de adelantar a los hueteños con un centro-chut que golpeó la parte superior del larguero, el Guadix respondió enseguida con el 0-1, en un extraordinario tanto de Joselu, que sorprendió con un potente y colocado lanzamiento directo de falta, que batió a Duesca tras golpear en el larguero. Un auténtico golazo que ponía con ventaja a los de Roberto Cuerva.

Eso sí, la reacción local llegó enseguida y Migue Quevedo (15') estuvo a punto de empatar en una acción individual que acabó estrellándose en el poste tras tocar el portero del Guadix. El que sí logró el empate en una primera parte trepidante fue Mario, también en un lanzamiento de falta que sacó en corto Fran y que golpeó con potencia el primero para batir a Álex junto al poste derecho de la portería.

Sin embargo, los accitanos volverían a adelantarse de nuevo en el minuto 26, cuando un pase de Cristiano fue aprovechado por Darío para batir a Duesca en su salida. Era el 1-2 con el que se llegó al descanso, aunque en la recta final del primera parte Manu Daza estuvo a punto de empatar de nuevo tras un centro de Mario que el delantero hueteño cabeceó fuera por muy poco.

Remontada local

En la segunda parte llegaría la remontada local. En apenas dos minutos el equipo de Germán Crespo le dio la vuelta al marcador. El empate llegó en el minuto 58 cuando un centro de Paco Ariza lo dejó Manu Daza en el área para Jorge Vela, quien controló bien y batió desde cerca a Álex. Todavía se estaba prácticamente celebrando el empate en el Miguel Moranto, cuando un centro de Manu Daza desde el vértice del área lo remató de cabeza Joaquín para poner el 3-2 y devolver la ilusión entre la afición local. El equipo de Germán Crespo había vuelto a hacerlo. Remontar un partido y mantener su espectacular racha en casa, donde no pierde desde el 2 de octubre cuando cayó ante el Antequera. Incluso Eric estuvo a punto de ampliar la ventaja en una acción ante Álex, que no logró culminar por poco. Mientras, el Guadix lo intentó en el tramo final con un disparo de Darío a la media vuelta que se marchó desviado a la derecha de Duesca. Pero los de Crespo supieron controlar bastante bien el choque en una recta final en la que no pasaron demasiados apuros. De esta forma, el Huétor Tájar sigue optando a la fase de ascenso, en una bonita lucha con Motril y Loja.