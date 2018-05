Fútbol El Loja vende un millar de las camisetas de los langostinos a una empresa inglesa Classic Football Shirts eligió la camiseta tras una exposición en la ciudad de Manchester en la que la indumentaria fue una de las más demandadas R. I. LOJA Domingo, 6 mayo 2018, 01:13

El Loja Club Deportivo ha llegado a un acuerdo con la empresa inglesa Classic Football Shirts para la venta de mil camisetas de la primera y segunda equipación del equipo. Hace unas semanas, la peculiar camiseta de los langostinos del Loja (en homenaje al patrocinador Congelados Apolo), fue una de las atracciones de la exposición que esta empresa llevó a cabo en Mánchester. En esta muestra, además de las camisetas de los principales equipos del mundo y algunas históricas que en su día portaron los jugadores más legendarios, se habilitó un espacio para exhibir una camiseta de las más llamativas y originales del panorama internacional. En este contexto se contó con una camiseta del Loja CD y la demanda ha sido tal, que la propia empresa organizadora ha querido adquirir, en un primer pedido, un millar de camisetas de los famosos langostinos y está previsto que en unos meses puedan realizar otro encargo ya que la mayoría de las equipaciones de esta primera edición ya están vendidas.

En la exposición en Inglaterra se contó con coleccionistas de todo el mundo y con invitados ilustres como Ruud Gullit, Jari Litmanen o Juan Mata con quien colabora la empresa con su fundación Common Goal.

La exhibición superó todas las expectativas y más de 2000 personas acudieron al Museo Nacional de Fútbol de Manchester. Classic Football Shirts ya ha organizado un evento similar en Londres del 26 al 29 de abril, donde se hay habilitada una tienda desde hace unos días para realizar las compras de las camisetas.

Douglas Bierton, uno de los directores de la empresa británica, explicó como se enteró de la existencia de esta singular indumentaria: «A través de Richard Johnson, un coleccionista que tiene una web que llamada The Football Attic. Le pedí que me enseñara las camisetas con los diseños más extravagantes y excéntricos que tuviera en su colección. Me enseño la del Loja y le dije que era bastante graciosa y diferente y se la pedimos para la exposición. A la vez, pensé que debía tener estas camisetas en nuestra página web porqué serán bastante populares. Son espectaculares y nunca hemos visto una cosa similar con las imagines de gambas reales en la camiseta. No acostumbras a encontrar estas cosas a menudo», detalló..

El primer pedido que han hecho es de 1.000 unidades, aunque lo mismo se quedan cortos «porque pensamos que serán muy populares y vamos a vender muchas. No pasa a menudo que estemos sorprendidos y fascinados a la vez por una camiseta de futbol. Si tienes en cuenta que hace 12 años que tenemos este negocio y nunca hemos visto una camiseta de este estilo, pensamos que mucha gente querrá una en su colección. Tenemos muchos clientes por todo el mundo, no solo en el Reino Unido. En América del Norte, del sur, China, Indonesia, Malasia», resaltó el inglés. «Creo que es una de esas camisetas que puede estar en el Top Ten de las camisetas más extravagantes de toda la historia», subrayó.