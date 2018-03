Tercera División El Loja recibe hoy a un Linares que lleva dos jornadas ausente de la competición Duelo previo del Loja. / CHAPA El vestuario de Diego Delgado debe estar tranquilo, restan once jornadas con la de hoy, once partidos para labrar ilusión CÉSAR GUISADO GRANADA Miércoles, 7 marzo 2018, 02:04

Loja y Linares se enfrentan hoy en el Medina Lauxa, a las 19 horas, en el encuentro de la trigésimo primera jornada que debía haberse disputado durante el pasado Día de Andalucía y que ambos equipos decidieron aplazar de mutuo acuerdo al ser un día laborable fuera de la comunidad y tener algunos de los comparecientes temas profesionales por resolver.

El Linares, que también tuvo que suspender el partido del pasado domingo ante el Malagueño por la meteorología, no juega desde el 25 de febrero, encuentro que ganó al Real Jaén en casa, para alegría de la afición de Linarejos. Por su parte el Loja ha visto decrecer la encomiable racha que acumulaba durante el inicio de la segunda vuelta, llegando a engarzar cinco victorias consecutivas. Ahora la dinámica es inversa y contabiliza dos derrotas consecutivas frente al líder y un Vélez que se acabó llevando los tres puntos en el minuto 89.

El vestuario de Diego Delgado debe estar tranquilo. El objetivo de la tranquilidad se ha cumplido. Restan once jornadas con la de hoy. Once partidos para labrar ilusión. En el Linares, no podrá jugar David Salido que cumple de amarillas.

Fernández, ratificado

En cuanto al resto del Grupo IX, las últimas novedades llegan desde Huétor Vega. El club continúa reestructurando el cuadro técnico, ratificando a Alfonso Fernández e incorporando al preparador físico David Luis, que llega después de su paso por el Arenas.

La entidad de Félix Márquez ha remitido un comunicado en el que reconoce las dificultades que conlleva disputar aún diez partidos, donde el objetivo será evitar el descenso. Por eso, el presidente blanquiverde ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la afición.