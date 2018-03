«Intento nutrirme de personas que ‘sumen’ a mi equipo»

Sandra Morón lleva desde muy pequeña ligada al deporte y a la gimnasia en particular. Ha sido subcampeona de Andalucía de Gimnasia Rítmica y campeona de España de Gimnasia Acrobática, algo que le permite conocer bien lo importante que es la actividad física para sentirse bien y ser feliz. Ahora coordina el Club Medina Lauxa de Gimnasia Rítmica y Acrobática, donde no deja de innovar con espectáculos como ‘La huella de Loja’ e iniciativas como el vídeo que une deporte y promoción turística de la ciudad.

–El Medina Lauxa es joven, pero la gimnasia tiene una trayectoria dilatada en Loja. ¿Cómo ha influido esto en el club?

–La gimnasia ya estaba algo asentada en nuestra ciudad antes de que el Club se formara. El Club Medina Lauxa Gimnasia nos permitió comenzar a trabajar de una manera más profesional, ofrecer más calidad en nuestra enseñanza y con ello conseguir mejores resultados de rendimiento a la vez que aumentar el impacto social y deportivo.

–Háblenos de su etapa como gimnasta.

–Comencé a los 9 años a practicar Gimnasia Rítmica en mi colegio, La Malagona, aunque no fue hasta los 10 cuando empecé de una manera más regular en el Pabellón Municipal de Deportes, donde realmente me di cuenta que este era mi deporte y mi pasión. Cuando cumplí los 15 años me llamaron del Club Granada para formar parte de un Conjunto Senior para competir en el Campeonato de España de Conjuntos de 1999, donde conseguimos la plaza 18ª y fuimos subcampeonas de Andalucía. Fueron unos años muy duros, ya que iba y venía todos los días a Granada a entrenar,y compaginarlo con mis estudios era una odisea. Pero merecía la pena. Después de estos años decidí dejar mi etapa de gimnasta y con 16 años di el salto a la parte técnica, formándome como entrenadora y comenzando a trabajar ya en Loja.

La otra etapa de gimnasta llegaría en la facultad, cuando empecé mis estudios de INEF. Comencé a practicar una nueva modalidad, la Gimnasia Acrobática. Bonitos recuerdos y momentos increíbles porque llegué a ser subcampeona de España en 2005 y campeona de España en el 2006.

–Conoce este deporte desde ambos lados, como gimnasta y como entrenadora. ¿Qué es más complicado?

–El esfuerzo y la disciplina diaria. En ambos lados, la dedicación y la exigencia es muy alta, es por ello que la motivación en este deporte es fundamental para conseguir tus metas.

–El club no ha dejado de crecer. ¿Cuál es la clave para gestionar un colectivo tan amplio y diverso?

–La constancia, la convicción en mi trabajo y la experiencia y formación durante tantos años ha sido pieza fundamental en la evolución de Medina Lauxa Gimnasia. Igualmente, una de las claves determinantes ha sido rodearme de un buen equipo de trabajo. Gestionar y coordinar algo tan complejo es muy difícil; intento nutrirme de personas que ‘sumen’ a mi equipo.

–Su cuerpo técnico y usted hablan mucho de valores en su día a día con los gimnastas...

–Nuestra filosofía no se centra en la competición. El deporte es una ‘dimensión’ análoga a la vida. Queremos transmitir valores que les ayuden a llegar a desarrollarse como personas íntegras y saludables. Valores individuales –como el esfuerzo, la disciplina, la perseverancia, sentirse bien con uno mismo– se conectan con valores sociales como amistad, trabajo en equipo, solidaridad, empatía o la tolerancia, todo ello unido a la práctica de una actividad deportiva saludable, que les acompañe siempre. Es por ello que consideramos esencial que los niños practiquen no sólo ésta sino cualquier actividad física guiada por gente formada y profesional.

La competición es un mero escalón de rendimiento, que también nos gusta, por supuesto, aunque conlleva controlar algunos riesgos como la excesiva competitividad o el estrés por conseguir un premio. Es por ello que intentamos enfocar la competición como una manera de superarse a sí mismo, trabajar en equipo y sentirse bien con lo realizado.

–¿De qué se siente más orgullosa como responsable del club?

–Complicada respuesta. Si nos centramos en algo concreto y tangible creo que la adaptación del musical de ‘El rey León’ y sobre todo ‘La huella de Loja’. Son eventos donde han participado todos los gimnastas del club, donde las entrenadoras se vuelcan en este trabajo, las familias colaboran y, finalmente, todo llega a miles de personas, familias de nuestra ciudad.

Por otro lado, el aspecto que más me enorgullece es el trabajo en valores que llevamos a cabo. La enseñanza se centra en transmitir valores positivos con los que pueda desarrollarse, crecer sano y feliz y enfrentarse a nuevos retos y metas superando las dificultades que puedan aparecen en su vida de una manera solidaria.

–Galas, exhibiciones, encuentros... y el vídeo promocional de Loja. Háblenos de ese reto.

–Llevaba tiempo pensando en hacer algo que relacionara nuestra ciudad con el club. Fue entonces cuando se me ocurrió hacer un vídeo promocional de mi ciudad donde nuestros gimnastas fueran los protagonistas. Me puse en contacto con la concejala de Turismo a la que le encantó la idea y se comprometió en poner los medios necesarios para poder hacer realidad este bonito proyecto. Lo primero que tuve claro es que debíamos contar con las asociaciones, clubes y personalidades que dan visibilidad a nuestra ciudad, y así fue como comenzamos a grabar los diferentes lugares, decidiendo música, organizando coreografías, guión y un sinfín de detalles que alargaron el trabajo hasta un año. La edición fue lo más complicado; horas y horas para unos pocos segundo. Después de tanto trabajo y esfuerzo el proyecto se ha hecho realidad y sobrepasa con creces mis expectativas.

–¿Cuál cree que debe ser la piedra angular de un club?

–El trabajo que realizamos es siempre pensando en el bienestar de nuestros gimnastas. Podemos acertar o equivocarnos, pero sopesamos siempre nuestras actuaciones intentando dar lo mejor de todos nosotros para conseguir la satisfacción de nuestros niños.

– ¿Cómo se armoniza el paso del deporte como entretenimiento al más competitivo?

–Es una pregunta muy interesante. Nosotros damos respuesta a la diversidad de capacidades y habilidades de cada niño. Por eso, el paso de la gimnasia de exhibición a la de competición se produce al observar y valorar estas cualidades físicas y la capacidad de trabajo. La competición es muy exigente y se necesita una mayor capacidad física y disciplina de trabajo, si se cumple esto y la familia está de acuerdo comenzamos a trabajar para la competición.

–¿Hacia dónde camina el club?

–Nuestro camino siempre será el del bienestar y la felicidad. Aportar nuestro granito de arena para nuestros niños, que son nuestro futuro.