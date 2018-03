Más de 12 horas de fútbol para ayudar a 'Paquillo'

Huétor Tájar y gran parte del Poniente granadino «fueron Paquillo». El eslogan de apoyo a este pequeño de 11 años, vecino de la localidad, se cumplió con creces. 'Todos somos Paquillo', el encuentro deportivo organizado por el CD Agroisa Huétor Tájar y el Ayuntamiento hueteño, fue un ejemplo de solidaridad ligada al al fútbol, precisamente la actividad que le encanta a este niño -de la cantera panciverde- al que a principio de la temporada se le diagnosticó un cáncer en la pierna.

Ahora, con ella amputada, este joven necesita una costosa prótesis -valorada en más de 30.000 euros- que su familia, con una situación económica complicada, no puede asumir. Como explicaron desde la organización, la Seguridad Social cubre una pierna ortopédica básica pero no una pieza biomédica más compleja, como la que un niño deportista y activo necesita para llevar una vida lo más normal posible. «El apoyo que estamos recibiendo de la gente, de personas de todas partes de España, es increíble; no hay palabras», comentaban Francisco Navas y Manuela Calvo, padres de Paquillo, que disfrutó plenamente de este día de fútbol con su nombre.

Para apoyarlo, el estadio Miguel Moranto vivió una jornada extraordinaria. Buen deporte en el campo -con más de 100 futbolistas llegados de toda Granada- y toda la solidaridad en las gradas. A las 22 horas, cuando aún no había terminado el segundo tiempo del encuentro entre el Huétor y el Granada B, se habían recaudado más de 20.000 euros procedentes de la venta de localidades, el sorteo de obsequios donados por clubes como el Madrid o el Barcelona y las consumiciones de la cantina. Más de 12 horas ininterrumpidas en las que participaron las categorías inferiores del Huétor Tájar, las del Medina Lauxa de Loja, la Peña El Cerro, los Veteranos de Granada, Peña San Isidro, Asociación de Futbolistas Lojeños...

Según los datos de los organizadores, más de 2.000 personas se movilizaron para ayudar a Paquillo, que, junto a su familia, disfrutó emocionado del fútbol, que tanto le apasiona, y de ver a su pueblo y a la comarca volcada con su campaña. «Cuando tienes un problema y la gente lo hace suyo es todo más sencillo. Nunca pensamos que esto iba a llegar tan lejos. Estamos agradecidos de todo corazón», comentaron los padres. Este evento se suma al que tuvo lugar el 18 de febrero, en el que un grupo de peluqueros recaudó más de 3.000 euros. Además, el 4 de marzo también habrá una gala en el recinto ferial hueteño.