El circuito provincial de Atletismo en Pista regresa a Loja

Después de muchos años sin estar dentro del circuito, la prueba de Loja regresaba este sábado al circuito provincial de Atletismo en Pista 'Núñez Blanca'. Más de medio millar de jovencísimos atletas granadinos -desde menos de 8 años a las 16 primaveras- asistieron a la competición celebrada en el Estadio Medina Lauxa, con la colaboración del área de Deportes del Ayuntamiento de Loja y, por supuesto, bajo la atenta mirada del coordinador de la Escuela de Atletismo de Loja, José Luis del Moral, que estaba «muy satisfecho» por los resultados de los casi 40 deportistas locales participantes este año en el circuito de Diputación.

Además de la Escuela Municipal de Atletismo de Loja, estuvieron en el Medina Lauxa atletas de clubes como el ADA Guadix, el Ciudad Iliberis de Atarfe, el Ciudad de Motril, el Deportivo La Zubia, el Juventud Atletismo de Guadix, el Salobreña, el Atletismo Alhendín o el Huellas Blal. Todos ellos se volverán a concentrar para las diferentes disciplinas en la próxima prueba, el 12 de mayo en Almuñécar.

Los resultados

En lanzamiento de peso, destacaron Claudia Reyes, Daniela Fernández, Alba Graña, Paula Serrano e Iria Saez y Hugo Ramos -de Loja-, Jesús Aneas, Iván Pérez, Julián Martín y el también lojeño Óscar Nogales en categoría sub 12; Nuria Casas, Candela Pereira, María González, Laura Rodríguez y Alba Rivas -de Loja-, además de Enrique Aneas, Pablo Pérez, David Villén, Álvaro Sánchez y Fernando Sánchez, en sub 14; Lucía Rosúa -de Loja- y Laura Morcillo, y Dónovan Pérez -también de Loja-, Gines Guevara, Javi Hernández, Aitor Fernández e Izam Torres, en sub 16.

En carrera de 100 metros, las mejores marcas fueron para Micaela MArtínez, Lucía Reyes, Sofía Fernández, Lucía Latorre y Yolanda Nuño -de Loja-, e Ismael Matar, los lojeños Kana Oliveira y Dónovan Pérez, Hugo Barrales y Daniel Casalini, en cuanto a sub 16. En 50 metros, los más rápidos fueron Irene Llamas, Mª Cruz Ortega, Irene Molina, Paula Fernández y Alejandra Herrera, así como Francisco D.L., Álvaro Rodríguez, Jesús Sevilla, Rayan Redouane y Pablo Rojas, todos ellos en categoría sub 10. En los 60 metros y categoría sub 12, los mejores tiempos fueron de Irene García, Marta Salas, Marina Raya, Alicia Sánchez y Andrea Rodríguez, así como Hugo Quesada, Daniel Machado, Hugo Ramos -de Loja-, Álvaro Hernández y Daniel Huertas. En 80 metros y sub 14, destacaron Laura López, Laura Casalini, María Molero, Marta Alconcher y Paula Hernández, así como Pablo Lozano, Juan Pérez, Juan José Talavera, Jorge Torrez y el lojeño Roberto Rosúa.

En salto de longitud, los mejores tiempos fueron para Marta Salas, Fátima Martínez, Isabel Escañuela, Alicia y Miriam Sánchez y Hugo Quesada, Manuel Díaz, Lucas Martínez, Daniel Huertas y Álvaro Burell en categoría sub 12; Laura López, Nuria Casas, Carla Portillo, Ángela Mesa y Blanca López así como Alexis García, Roberto Rosúa -de Loja-, Santiago González, Jorge Luis Torres y Juan Quesada en sub 14; Lucía Reyes, Cecilia Fernández, Sofía Fernández, Lucía Latorre y la lojeña Yolanda Nuño junto a Carlos García, Manuel Rodríguez, Mohamed Djellal, Daniel García y Javi Hernández en sub 16.

En Fondo, los mejores resultados fueron para Carla Reyes, Andrea Rakivecic, Julia Bautista, María Megías y María Gámiz -de Loja-, así como para Iván Llamas, Javier Peregrina, Alberto Caro, Francisco Gómez y Alberto Magan en sub 8; Alejandra Herrera, Irene Llamas, Mª Cruz Ortega, Elena Lucena y Manuela Bosch, así como Pablo Clemente, Álvaro Rodríguez, Pablo Rojas, Francisco d.L. y Adam Ouelhaj, en sub 10; Marina Raya, Fátima Martínez, Claudia Bautista, Andrea Gómez y Olga López, y Abdellah Afia, Daniel Machado, Claudio Reyes, Álvaro Burell y Lucas Martínez, en sub 12; Marta Alconcher, Sara Matar, Carla Portillo, María Casanova y Ana González, y Alejandro Lizarán, Santiago González, Luis Rodríguez, Javier Rojas y Juan Pérez en sub 14; y, en sub 16, Micaela Martínez, Carmen Baena, Ariadna Gutiérrez, Lucía Rosúa -de Loja- y Marta Sánchez, además de David Rojas, Ismael Matar, David Hernández, José Daniel Martínez y Daniel Casalini.

En Marcha, destacaron los deportistas Aixa Hidalgo, Marta Bautista, Marta López y Celia García, e Ignacio D.L., Alejandro Jabalera, Alejandro Serrano, Jorge Sánchez y Ramón Lorente, en sub 10; África Carrasco, Teresa Martín, Nuria Leyva, Claudia Reyes y Mireia Fernández, y Mario Magan, Sergio Pérez y Álvaro Rodríguez, en sub 12; en sub 14, la deportista Henar Hernández y los jóvenes Pablo Postigo, Manuel Triviño, Javier Postigo, Rafael Rivero y Daniel Pérez; y, en sub 16, María Jesús Pérez.