La Virgen de los Dolores se queda en su templo por primera vez en 19 años

No pudo ser. Aunque el día amaneció despejado en Loja, finalmente se cumplió la previsión meteorológica que apuntaba chubascos intermitentes y fuertes en la tarde y noche del primer viernes cofrade. Por eso, cuando se acercó la hora de la salida, en torno a las 9 de la noche, la junta directiva de la Hermandad de la Santísima Virgen de los Dolores decidió que no realizar su estación de penitencia era la mejor decisión, teniendo en cuenta que para la medianoche el pronóstico atmosférico decía que las precipitaciones iban a ser copiosas.

Emoción, lágrimas y resignación, entre los cientos de hermanos y vecinos que se acercaron a lo largo de la noche a la Iglesia de Santa Catalina, en el barrio Alto de Loja, para acompañar a esta hermosa Dolorosa de 1937, obra del imaginero granadino José Gabriel Martín Simón; ha podido procesionar ininterrumpidamente desde hace 19 años, cuentan algunos hermanos, muchos de los cuales viven por primera vez esta circunstancia.

Aunque este año la hermandad estrenaba la imagen de Santa Catalina Mártir -en la capilla central del trono- finalmente no se pudo ver procesionar a una de las imágenes más queridas de la ciudad, que ya respira desde hace días su sentir cofrade con una nueva y mejorada tribuna oficial. Horquilleros y mantillas -que acompañan cada año de forma muy numerosa a la imagen- no podían por ello esconder su tristeza ante una decisión que, no por acertada, resulta menos dolorosa.

La Antigua Congregación de Terciarios Siervos de la Santísima Virgen de los Dolores -fundada en 1669 y por tanto de las más antiguas que existen- mira ahora con ilusión a la próxima Semana Santa, cuando se materializará uno de sus proyectos más bonitos: el estreno de un nuevo manto y la restauración de la cruz plateada que va tras la Virgen. Entre tanto, mantendrá durante toda la Semana Santa expuesta a su titular, la Virgen de los Dolores, en su trono y en su templo, la Iglesia de Santa Catalina.