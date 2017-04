La Hermandad de la Santísima Virgen de los Dolores abre hoy la Semana Santa Lojeña

Once cofradías y hermandades y miles de personas de Loja esperan con nervios, emoción y devoción la llegada de estos siete días, que comienzan en la noche de hoy, cuando la procesión de la Hermandad de la Santísima Virgen de Los Dolores abrirá la Semana Santa Lojeña. La semana de Pasión lojeña es la más antigua de la provincia y una de las más peculiares del país. Por eso desde hace años es Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía, porque atesora figuras –como los incensarios– únicas en el mundo e indumentarias, costumbres e imágenes que hacen valiosos estos días de devoción y entrega cofrade.

La Hermandad de la Santísima Virgen de los Dolores y venerable Congregación de Terciarios Siervos de la Virgen inicia hoy estos siete días con todas las ganas de que cada titular pueda realizar sin problema su estación de penitencia. La hermandad de Los Dolores estrena en su recorrido de esta noche dos cetros para el grupo joven y un encaje que ha regalado el grupo joven a la virgen. Para la Junta de Gobierno de esta hermandad el momento más emotivo de la procesión será «el paso por tribuna y la recogida, cuando empieza a sonar la marcha de la Encarnación Coronada», aseguran los hermanos, que ante todo quieren que su estación de penitencia se viva «con mucho respeto, por supuesto». Entre las curiosidades de esta hermandad, están las de sus hermanos mayores y jóvenes. La camarera más veterana es Rosario Muñoz y la más joven es Sofía Tovar. El hermano más veterano es José Curiel y el más joven Cristóbal Durán. La restauración del manto de la imagen titular es el próximo objetivo que se ha marcado la Junta de Gobierno de esta hermandad, con sede canónica en la Iglesia de Santa Catalina del Barrio Alto.

ITINERARIO

Salida: 21.15 h. de Iglesia de Santa Catalina

C/ Santa Catalina, C/ Preceptores, C/ Puerto, C/ Pilar del Calvo, C/ Tamayo, Plaza de la Virgen Blanca, Cuesta de la Posadilla, C/ Duque de Valencia, Plaza de la Constitución, C/ Duque de Valencia. TRIBUNA: 23.45 H. C/ Carrera de San Agustín, Plaza de la Victoria, Cuesta del Arca, C/ Reyes Católicos e Iglesia de Santa Catalina (01.00 h.).